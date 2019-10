Jennifer Aniston llegó a Instagram: su primera foto con el elenco “Friends”

La actriz finalmente se abrió una cuenta en la red social. A quién sigue y cuál fue el primer mensaje que publicó para sus seguidores.

¡Jennifer Aniston tiene una cuenta de Instagram oficial!Una de las pocas estrellas de Hollywood que se rehusaba a utilizar la red social, finalmente se abrió un perfil.

“And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM (Y ahora también somos amigos en Instagram)”, publicó junto a una selfie donde se la ve acompañada por David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox y David Schwimmer, sus ex compañeros de “Friends”, la serie que este año cumplió 25 años.

“My friends call me Jen (Mis amigos me llaman Jen)”, describe en su biografía.

Dentro de la lista de las primeras 80 personas a las “Jen” sigue, se encuentra su ex marido Justin Theroux, con quien mantuvo una relación de dos años hasta que se separaron en 2017.

Además, sigue a estrellas del cine como Julia Roberts, Kate Hudson, Adam Sandler, Nicole Kidman, Leonardo Di Carpio, Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow y Reese Witherspoon; artistas como Katy Perry, Justin Timberlake y Selena Gomez, y hasta políticos como la ex primera dama Michelle Obama.