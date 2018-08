José López habló de los bolsos con plata: “Es de personas de la política, no una, varias”

El ex Secretario de Obras Públicas aseguró que fue presionado para entregar el dinero al convento y que lo usaron como chivo expiatorio para poner la atención pública en otro lugar.



Durante su declaración, José Lópéz habló de los bolsos con U$ 9 millones de dólares que quiso dejar en un convento en la madrugada del 14 de junio en el 2016 y aseguró que no era suyo. “Lo secuestrado esa noche no me pertenece. Le pertenece a otras personas cuyas identidades no puedo revelar”, dijo aunque aseguró que se trata de personas vinculadas a la política.

“El traslado al convento fue forzada. El evidente interés para que me involucrara era porque ellos se sentían perseguidos, observados y me expusieron a mí para no quedar expuestos ellos”, aseguró en Comodoro Py.

“Me arrepiento de no haber tenido la claridad ni la fortaleza suficiente para haber resistido las presiones e intimidaciones que padecí, porque en todo caso hubiera sufrido yo las peores consecuencias y no el resto de mi familia”, dijo.

López no quiso revelar la identidad de las personas que le dieron los bolsos y aseguró que fue escoltado por tres personas de seguridad. “En la emergencia tomé el arma porque tuve miedo de que me pasara algo en el traslado o en el camino de vuelta”.

“Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar.No tuve otra alternativa que obedecer”, aseguró.