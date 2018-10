José Marmol: hallaron muerta y con una bolsa en la cabeza a una nena de 9 años

El cuerpo, hallado con un profundo corte en la garganta, se encontraba casi sin ropa y con su cabeza tapada con una bolsa.

El cadáver de una nena de 9 años semidesnuda, llena de sangre y con una bolsa en la cabeza fue hallado en un descampado ubicado en las inmediaciones de la localidad bonaerense de José Mármol, por lo que la policía presumía que su asesinato estuvo a cargo de una banda y que se podría haber dado en el marco de un ajuste de cuentas. Sin embargo, en las últimas horas se procedió a detener a un primo de 15 años, sindicado como el asesino.

El episodio se produjo anoche en un predio de esa estación ferroviaria, ubicado en el cruce de la calle Erezcano y Pasaje San Joaquín, en el distrito de Almirante Brown, cuando según testigos la víctima fue arrojada desde un auto en movimiento.

El cuerpo de la nena, identificado como Estefanía B. fue hallado en un callejón en el cruce de la calle Erezcano y Pasaje San Joaquín, en las cercanías de las vías del ferrocarril Roca, con un profundo corte en la garganta, se encontraba casi sin ropa y con su cabeza tapada con una bolsa.

Fuentes policiales informaron que la chica vivía en el barrio La Perla y pertenecía a la comunidad gitana de José Mármol, mientras que la hipótesis de los investigadores apuntaba que había sido secuestrada alrededor de una hora antes del hallazgo en una zona cercana. La escena fue advertida por vecinos que circulaban por la zona e informaron a la Comisaría Tercera de Almirante Brown, cuyos efectivos acudieron al lugar.

La principal pista podía surgir de las cámaras de seguridad, que se utilizó para identificar al vehículo que arrojó el cuerpo, el cual sería gris oscuro, de acuerdo a los testimonios. De todas maneras, las autoridades instaron a testigos del hecho a que se presenten a declarar para esclarecer el homicidio.

A través de las cámaras, precisamente, se pudo identificar a una camioneta de la cual se arrojó el cuerpo, y se le siguió el rastro a la misma hasta un galpón ubicado en la intersección de las calles Amenedo y Chayte, al que la policía allanó casi de inmediato tras recibir la orden de la UFI N°16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En el lugar, la policía científica comprobó que en la camioneta había varias manchas de sangre en forma de goteo, por lo que se dedujo que la muerte de la nena se produjo allí.

Asimismo, se allanó la casa del abuelo del adolesente detenido, donde se hallaron prendas manchadas con sangre que ahora serán analizadas para verificar si es de la víctima.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI Nº 2 especializada en violencia de género, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Claudia, la tía de la nena asesinada, publicó una foto a modo de despedida junto a Estefanía. “Mi vida hermosa mi última fotito juntas, mi alma está destrozada, no creo en más nada, no me hablen nunca más de nada, mi hermano mi cuñada, toda una familia destrozada, malditos desgraciados van a pagar por tanta maldad, me mataron a mi sobrinita, mi sangre, mi hermosa de la tía”, escribió junto a la imagen que ambas se tomaron el domingo.