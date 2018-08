Juan Martín del Potro le enseñó a jugar al tenis a un astronauta que está en el espacio

El argentino conversó con Andrew Feustel, piloto de la NASA, que intentará jugar un partido con sus compañeros de tripulación.

Juan Martín del Potro es una estrella en el US Open. Después de ganarle la final a Roger Federer en 2009, el argentino es uno de los tenistas más queridos por el público estadounidense. Esta vez, será parte de un experimento que dará comienzo al último Grand Slam del año.

Este mediodía, Delpo le dio clases de tenis a Andrew Feustel, un astronauta de la NASA que estará en el espacio y que intentará jugar un partido con sus compañeros de tripulación.

El Unisphere; la estructura metalica que esta en el parque de ingreso a Flushin Meadows.

El argentino conversó a través de una computadora ubicada en una de las canchas de Flushing Meadows. Allí hablaron sobre el tenis, pero también sobre la belleza de la Argentina y sus paisajes. La charla pudo verse a través de las redes sociales del US Open y en youtube.

Faustel indicó que no será nada fácil jugar al tenis en un lugar sin gravedad, pero que sin dudas harán el mejor esfuerzo: “El hecho de que no tengamos gravedad hará que el partido sea difícil. Las bolas no rebotan y la gravedad no tiene efecto. Entonces va a ser un desafío”, comentó.

Andrew Feustel, el astronauta de la NASA que escuchará los consejos de Del Potro.

Durante la preparación del que llaman “primer partido de tenis en el espacio”, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) también les solicitó algunos “consejos” a profesionales como John Isner, Frances Tiafoe, Steve Johnson, Donald Young y Kevin Anderson.