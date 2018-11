Juan Martín del Potro se bajó del Masters de Londres por lesión de la rótula

La ATP World Tour confirmó la baja del argentino; en su lugar Kei Nishikori disputará la copa

El tandilense Juan Martín del Potro no podrá disputar el Masters de Londres debido a una lesión en la rodilla derecha y por lo que será sustituido por el japonés Kei Nishikori.

De esta manera, Nishikori se unirá en Londres al serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, el sudafricano Kevin Anderson, el croata Marin Cilic y el austríaco Dominic Thiem.

Tras una lesión sufrida en el último Masters 1.000 de Shanghái, Del Potro continúa su rehabilitación por lo que no llegará a tiempo para jugar el campeonato de Londres. Hasta el momento, cumplió con los tratamientos médicos a la perfección y, si bien cada día se siente mejor, junto con su equipo de trabajo entendieron que sería un riesgo participar de un torneo de estas características.

En una entrevista dela ATP, el tenista afirmó: “Es frustrante para mí no poder competir en Londres. Es un torneo muy especial y he hecho todo lo posible para mejorar la rodilla. La rehabilitación está progresando bien, pero necesito más tiempo. Por supuesto, es decepcionante para mí en este momento, pero he tenido una buena temporada en general”.