Julieta Prandi, sobre la supuesta estafa de Claudio Contardi: “No fue amor, fue muy planeado”

La modelo fue entrevistada por Susana Giménez y contó cómo su ex pareja habría ideado un plan para ir robándole sus bienes.

Julieta Prandi contó detalles de la supuesta estafa que le realizó su ex marido Claudio Contardi, tras 10 años de matrimonio.

La modelo fue invitada al programa de Susana Giménez y pronunció una frase que jamás había dicho. “Yo no creo que me haya amado, esto no fue amor, esto no es amor”, comentó.

Según su relato, ella tenía un departamento que fue entregado a Contardi como parte de pago de una casa más grande que iban a comprar. En ese momento ella estaba embarazada de seis meses y aún no estaba casada. El empresario recibió el departamento de Prandi y lo puso a nombre de su hijo. A su vez, compró la casa pero la escrituró a su nombre y de su mamá, por lo que Julieta se quedó sin nada: perdió su inmueble y no obtuvo nada a cambio.

“Fueron diez años pero no me creo que haya sido una fidelidad absoluta, no me consta su fidelidad y tengo cada vez más información de que no era así. A veces siento que fue muy planeado, de mucho tiempo. ¿Como voy a pensar que estando embarazada a seis meses de casarme me van a estafar un departamento? Y las casas (de Martínez y la de Escobar), ¡y los autos!”, agregó.

Además contó que él le manejaba el sueldo, que vendió una camioneta y compró otra sin saber a nombre de quién la puso y que incluso ella no podía manejar porque él no la dejaba. Al final Susana le preguntó de qué trabaja Contardi.

“Desconozco… Más que los locales que abren nada más que en temporada en Pinamar…”, fue la dudosa respuesta de la invitada.