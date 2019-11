Kicillof: “Le pedí a Vidal que retrotraiga el aumento en las tarifas”

El gobernador electo se reunió durante casi dos horas con su par saliente en La Plata, para acordar la transición hasta el traspaso de mando del 10 de diciembre.

El gobernador electo de la Provincia, Axel Kicillof, le pidió este jueves a su par saliente -María Eugenia Vidal- que retrotraiga el aumento en las tarifas que impactará cuando asuma su gestión.

“Le pedí a la gobernadora que retrotraiga el aumento en las tarifas y que no queden cuestiones planteadas ahora para el próximo gobierno”, aseguró Kicillof a la prensa a la salida de la gobernación bonaerense, donde se encontró con Vidal.

Kicillof estuvo casi dos horas reunido con la mandataria provincial para los puntos fundamentales de la transición de mandato que se dará hasta el 10 de diciembre.

Ambos dirigentes anunciaron los equipos que entablarán las negociaciones para llevar adelante un traspaso ordenado. Del lado de Vidal estarán el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el Subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario.

Por parte de Kicillof, sus principales colaboradores serán el ex secretario de Comercio, Augusto Costa; el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco; el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard; el ex director del Banco Central, Juan Cuattromo, y el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea.

Tras finalizar la reunión, el gobernador partió hacia Tigre para encabezar un encuentro con intendentes peronistas – lo esperarán el intendente anfitrión Julio Zamora y Sergio Massa- mientras que la actual mandataria recibirá los 61 jefes comunales de Juntos por el Cambio.

Cambiemos que gobernaba en 69 intendencias a partir de diciembre se quedará con 61. El peronismo que Gobernaba en 62 y va a gobernar en 69 a partir de los resultados de las elecciones del domingo. Falta resolver la elección en Roque Pérez, donde con el 94,28% de las mesas escrutas, el peronista Juan Carlos “Chinchu” Gasparini pierde por ocho votos frente a Juan María Cravero, de Cambiemos.