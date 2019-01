La “bacteria de la playa” que mató a un hombre en Uruguay puede estar en la costa argentina

Así lo confirmó la directora general del Ministerio de Salud de Uruguay, Raquel Rosa. “No es privativo de una playa en particular”, explicó. La importancia de cuidar heridas en la piel que aún no están cicatrizadas.

La “bacteria de la playa” que mató a un hombre de 50 años en Uruguay puede estar en el mar de la costa argentina ya que no es “privativo” de una playa en particular. La bacteria Vibro vulnificus no es distinta a otras bacterias que están presentes en la flora del agua.

“No es nada extraño ni hay que alertarse. Hay que tener cuidado sobre todo cuando hay heridas en la piel y más que nada las personas que tienen enfermedades autoinmunes”, explicó a minutouno.com Raquel Rosa, la directora general del Ministerio de Salud de Uruguay.

Bacteria Vibrio vulnificus

Es decir que las personas dentro del grupo de riesgo tienen que ser cuidadosas y no tener contacto con el agua de mar y en caso de hacerlo, eliminar posibles infecciones con un baño de agua y jabón.

“En personas con deficiencia inmunitaria es que se puede dar una gravedad de la bacteria, en otros casos se toma un antibiótico y no hay mayores riesgos”, explicó Rosa.

Los síntomas generados por la bacteria comienzan a aparecer de tres a siete días después de la exposición. Entre éstos están fiebre o altas temperaturas del cuerpo, escalofríos, dolores, edemas y enrojecimiento de la piel en lesiones o heridas previas.

“Se trata de una bacteria que está en la flora de agua por eso no hay que tomar ninguna acción contra esto. Simplemente tener precaución aquellas personas que tienen heridas en la piel y evitar el contacto con el agua”, sostuvo.