LA CATEDRÁTICA PERLA ZELMANOVICH ABRIÓ LAS EXPOSICIONES EN EL 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR

Lugo del acto inaugural que se realizó este jueves en el Gimnasio del Colegio Don Bosco, la

Doctora en Ciencias Sociales y magister en Educación por FLACSO Argentina, Perla

Zelmanovich abrió la segunda edición del Congreso que reúne a miles de docentes e

investigadores de todos los niveles educativos de diferentes puntos del país y países

limítrofes. En una entrevista realizada previo al inicio, la académica remarcó qué es lo que

la motivó a participar de este congreso, que le da un cambio de mirada a la palabra

‘inclusión’.

“Cuando volví sobre el título de la convocatoria, Educación e Inclusión desde el Sur, fue como esas

palabras que tocan algo, que conmueven, y me parece que ahí hay un hallazgo importante, porque

es materializar en el territorio un cambio de mirada”, sostuvo Zelmanovich.

En este sentido, agregó: “cuando digo un cambio de mirada es la distribución simbólica, la

distribución de la riqueza, la distribución de esta riqueza que es la educación. En principio, esta es

una cuestión que me pareció muy interesante y me invitó a pensar ahí”.

“El sur, no solamente como el sur territorial sino también que tiene esa metáfora de lo desigual,

de lo no visible, de lo empobrecido ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es mi sur?”,

invitó a reflexionar la experta en Educación.

“Por otro lado – continuó -, me pareció muy interesante el dispositivo de trabajo que también es

una manera de dar vuelta, así como mirar desde el sur también mirar desde las prácticas”, señaló,

a lo que sumó: “me parece que hay una tradición de los congresos donde viene alguien que habla

porque se supone que es el experto o experta y, sin embargo, si bien hay como un recoger

palabras de quienes vienen siendo referentes para algo, el plato fuerte son las experiencias que

traen quienes asisten”.

“Finalmente, el tema de la inclusión ¿cómo hacemos para que no se nos gaste la palabra?”,

preguntó, dando una respuesta asertiva que invita a cambiar la mirada sobre el concepto: “estos

son modos, dar vuelta la cosa. Miramos desde el sur, miramos desde la práctica y miramos

también los efectos de las políticas de inclusión muy progresistas en nuestro país. Estamos en el

sur del sur y pensar en todos estos años que acontecieron con distintos signos políticos ¿qué

tenemos ahí en las aulas, no solo para los chicos, también para nosotros como profesionales?”

“Ahí hay algunos puntos críticos de lo que pasa en las instituciones. Ahí hay algo muy interesante

para pensar a esta altura que es, no solo a quién se incluye, sino qué universo se incluye. Es decir,

nos mueve ese espacio que se llama escuela, que se llama aula. Ahí también hay un giro de

paradigma”, finalizó Zelmanovich.