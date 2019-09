La China Suárez se sacó una foto con la mejor amiga de Pampita y estalló un escándalo inesperado

La actriz y la DJ compartieron el evento de los festejos de ATAV y se desató una guerra en Instagram. Reproches por “traición”, explicaciones y chicanas.

Una simple foto puede adquirir diferentes connotaciones y múltiples significados. La instantánea que inmortalizó Eugenia “la China” Suárez junto a DJ Puli Demaria, sin embargo, tomó un único sentido y, para miles de usuarios de redes sociales, una sola destinataria: Pampita. ¿Una nueva mojada de oreja o mala intención de los internautas?

La China Suárez se robó todos los flashes en la fiesta que por el éxito de ATAV, Argentina: tierra de amor y venganza, y el debut de su segunda parte. Además, aprovechó el evento para desterrar los rumores de una separación con Benjamín Vicuña y la pareja se mostró muy descontracturada: besos, sonrisas y gestos cómplices.

Hasta ahí, todo color de rosas y sin ningún tipo de conflicto. Pero La China se la pasó subiendo fotos e historias a Instagram del evento de ATAV y una no pasó desapercibida para sus seguidores. En la imagen del “escándalo” se la ve a Euge junto a la DJ del evento, Puli Demaria, una de las mejores amigas de Pampita, y panelista del ciclo Pampita Online. “La reina musical”, escribió la actriz.

En la foto no había signos de un encono entre la mejor amiga de Pampita y nada menos que La China. Todo lo contrario, la actriz posó sonriente cachete con cachete con Puli y hasta la arrobó en la historia. Enseguida la escena feliz devinó, en las redes, en una serie de reproches y críticas contra la DJ por una supuesta traición a su mejor amiga.

En tanto, Pampita estaba pasando su mejor momento en Miami en el recital de los Rolling Stones tras la madrugada de terror que pasó en Ezeiza por un olvido inoportuno. La modelo y conductora bailó, cantó y hasta hizo pogo junto a sus amigas mientras sonaba “Satisfaction” y “Start me up”,

Pero para Puli todo fue diferente: recibió un aluvión de críticas y cuestionamientos por “no bancar” a Pampita. Es así que se vio obligada a aclarar en su Instagram la situación de la foto con la China Suárez. “A todos los que tan amablemente me están agrediendo en las redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV, ¡fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quien quiero mucho y tengo una relación muy cordial”, detalló.

Y agregó: “Ella subió a la cabina y pidió una foto. ¿Qué hago, la empujo de la cabina? ¿Eso quieren? Déjense de joder, ¡por favor! A mí, con agresiones, no. Mi relación con Carolina va más allá. Y en todo caso con quien debo hablar es con ella”.

La DJ, además, consideró que “nunca pude imaginar que la China iba a poner esa foto”, recalcó que “no es su amiga” y abrió dudas sobre la intención del posteo de la China: “Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella. Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM”.

La que se envalentonó con ese último párrafo no fue otra que la China Suárez que salió a dar su versión del inesperado conflicto. Aclaró que la foto fue de “cortesía” porque la empresa de música del evento lo hizo por “canje” y había que mencionarlos en redes sociales. “Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención”, explicó.

Tras contar el motivo de la foto, arremetió contra la DJ que quedó en el medio: “Yo no suelo pedir fotos a famosos @pulidemaria. Bah, una vez me saqué una con Enzo Francescoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creía teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?”. Finalmente, la actriz cerró su comentario con una irónica sugerencia para Puli: “Y si te trae problemas con el ‘público’ no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Qué bien se siente esto de no callarse”, lanzó.