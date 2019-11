La consola furor del Black Friday de Estados Unidos sale un tercio que en Argentina

Los fanáticos de los videojuegos pueden aprovechar hasta el lunes para comprar aparatos nuevos, accesorios y juegos, pero los consumidores argentinos tendrán que gastar tres veces más.

Gamestop es uno de los locales más populares de videojuegos en Estados Unidos.

Albricias, conocedores, aficionados y fanáticos de los videojuegos: el Black Friday está entre nosotros y durará hasta el lunes que viene con el Ciber Monday del 2 de diciembre.

El único problema es que los consumidores locales tendrán que respirar hondo porque las ofertas más jugosas sólo funcionan en los Estados Unidos.

Por ejemplo, la Xbox One S 1TB All Digital Edition se ofrece a US$149, que se traduce en unos $8.930, pero la misma consola en cualquier cadena de electrodomésticos de Argentina ronda los $30.000.

La consola Xbox One S 1TB que viene en combo con el juego “Jedi: Fallen Order” cuesta US$199 (unos $11.900) en el Black Friday de Estados Unidos, pero si alguien la quiere comprar en nuestro país la tiene que pagar entre $30.000 y $40.000. La Xbox One S con dos controles está al mismo precio.

La Sony PlayStation 4 Slim tampoco baja de los $40.000 en nuestro país pero en Estados Unidos está a US$200 este fin de semana, casi $12.000, e incluye los juegos “God of War”, “Horizon Zero Dawn: Complete Edition” y “The Last of Us Remastered”.

Sony también lanzó combos de US$250 que incluyen el casco de realidad virtual, los accesorios y dos juegos que en Argentina pueden llegar a los $54.000.