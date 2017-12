La doctora del Spartak le prohibió al plantel tener sexo antes de un partido: perdieron 7-0

Victoria Gameeva ya era conocida y sus 45 mil seguidores en Instagram no hacían más que confirmar su popularidad. Pero en las últimas horas tomó aún más notoriedad por un consejo que no terminó saliendo como se esperaba.



Es que la sensual doctora del Spartak de Moscú ruso les sugirió a sus jugadores no tener sexo “dos o tres días antes del partido” en la previa del duelo ante el Liverpool por la Champions League.

“Deben evitar las relaciones sexuales dos o tres días antes del partido de fútbol. Desde un punto de vista médico, el sexo estimula la capacidad de trabajar solo en las mujeres. Funciona de otra forma para los hombres”.

Lo cierto es que el resultado no fue el esperado. El equipo de la capital rusa fue aplastado por 7 a 0 a manos del conjunto inglés y quedó eliminado de la competición europea.