La dura experiencia de Anne Hathaway cuando le pidieron que adelgazara a los 16 años

La actriz habló de los parámetros de belleza de la industria del cine. Y llamó a la reflexión: “Las audiencias tienen que apoyar estos cambios”.

Anne Hathaway recordó sus primeros pasos en la industria de Hollywood, cuando soñaba con ser una reconocida actriz.

La protagonista de El diablo se viste de Prada contó en una entrevista con la revista Allure que en un casting le dijeron que debía mantenerse flaca para ese rol. En ese momento, ella tenía 16 años.

“A los 16 me dijeron ‘felicitaciones, tenés el papel. No te estoy diciendo que necesitás perder peso, justamente estoy diciendo que no debés engordar’. Eso, por supuesto, significa que tenés que perder peso”, aseguró.

Para el rol del film The last thing he wanted, próximo a estrenarse, Hathaway aseguró que el director Dee Rees le pidió todo lo contrario, que aumente de peso. “Obviamente acepté feliz”, aseguró ella.

Anne aseguró que si bien algunos parámetros de Hollywood están cambiando, la delgadez sigue siendo la norma. “Hay mucha más inclusión respecto a los cuerpos, ¡lo que es genial! Pero la cuestión es que definitivamente todavía está centralizado en la expectativa de lo que es “normal”, reflexionó.

Además, aseguró que es necesario que la audiencia apoye estos cambios sobre el rol de la mujer en la industria.

“Así hay más matices y es más interesante. Eso permite personajes e historias más interesantes. La gran pregunta es si las audiencias están apreciando estos avances. Porque si no apoyan esto, no va a continuar el cambio. Van a volver las cosas como eran y la gente dirá ‘ok, eso no funcionó’”, sentenció la actriz, que está esperando su segundo hijo.

Mostrando complicidad con su vestuarista, Anne reveló una curiosa charla que tienen antes de vestirse. “Ella me pregunta ‘¿qué hace mi luna en mi cuerpo’? Me di cuenta que se refería a mi período, entonces ella puede hacer ajustes sobre la ropa. Simplemente fue algo hermoso”, comentó.