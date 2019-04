La echaron de un boliche en Mar del Plata porque tenía el pañuelo verde atado a la riñonera

Dos patovicas la fueron a buscar adentro del boliche Clip Club en Mar del Plata porque tenía el pañuelo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

Una joven fue expulsada de un boliche de Mar del Plata por el simple hecho de tener colgada en su riñonera el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Fue este jueves cerca de las cinco de la mañana en el local Clip Club. Juliana relató en sus redes sociales cómo fue el hecho y responsabilizó a las autoridades del lugar.

Los maltratos habían comenzado en la entrada al espacio nocturno. El personal de seguridad le había señalado el pañuelo y le había pedido que se lo sacara si pretendía entrar. “En el momento me sorprendió, no le encontraba sentido, y le dije: ‘Pero es mi pañuelo del aborto, lo llevo siempre y no tiene nada de malo’, a lo que me respondió: ‘No me importa, si querés pasar sacatelo’”, contó la joven.

Una vez adentro, Juliana lo volvió a poner en su riñonera y en menos de diez minutos el mismo patovica junto con otro compañero la enfrentaron. “Se nos pararon adelante, no nos dejaban seguir caminando y nos dijeron ‘se tienen que ir’, volviendo a señalar el pañuelo verde atado en la riño”, explicó.

“Nos sacaron por el pañuelo”, denuncia la joven con mayúsculas y concluye: “Además de repudiar a Clip y la decisión de sacarnos como si estuviera vendiendo droga solo por llevar mi pañuelo verde, que todo el mundo sepa que orgullosamente lo vamos a seguir llevando”, finalizó.

Agrupaciones feministas convocaron a un pañuelazo para este martes en la puerta del local.