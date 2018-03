La FIFA aprobó la utilización del VAR en el Mundial de Rusia

La FIFA aprobó la utilización de esta polémica herramienta para los árbitros. “Lo que queremos es ayudar, dar la posibilidad al árbitro de tener una ayuda más cuando tiene que tomar decisiones importantes”, señaló Gianni Infantino.

El controvertido sistema de videoarbitraje (VAR) con el que se quieren evitar las injusticias en el futbol será utilizado en el Mundial de Rusia ya que la FIFA aprobó su utilización.

“Vamos a tener el primer mundial, en 2018, con el VAR, esto ha sido aprobado, decidido, estamos por supuesto muy contentos con la decisión”, confirmó el presidente del ente rector del balompié, Gianni Infantino.

El consejo directivo del organismo, que se reunió este viernes en la capital colombiana, dio el paso para la mayor revolución en una Copa del Mundo desde la incorporación de la tecnología en la línea de gol (GLT) en 2014.



“Lo que queremos es ayudar, dar la posibilidad al árbitro de tener una ayuda más cuando tiene que tomar decisiones importantes, y en un mundial se toman decisiones muy importantes”, agregó.

Todavía resistido por muchos, el VAR fue avalado tras el visto bueno que recibió a principio de mes del International Board, garante de las normas del fútbol.

“No es posible que en el 2018 todo el mundo, en el estadio o en su casa, sabe en unos segundos si el árbitro cometió un error grave, y (el juez) no porque no quiere (saberlo), sino porque nosotros le prohibimos de hacerlo”, sostuvo Infantino.

¿En qué situaciones se usará el VAR?

-Goles: determinará si fue o no gol, si existió o no alguna falta, si hubo o no alguna posición adelantada, si la pelota salió o no de la cancha.

-Penales: determinar si existió o no alguna infracción en el área que sea penal.

-Tarjetas rojas: funcionará sólo para rojas directas. Se solicitará el VAR para ver si hubo o no foul.

-Confusión de identidad: se apoyarán en la tecnología para saber qué jugador fue protagonista de alguna acción polémica.