LA GOBERNADORA ENTREGÓ NUEVA INDUMENTARIA A TRABAJADORES POMYS DE RÍO GRANDE

Treinta trabajadores del sector Pomys recibieron este lunes de manos de la gobernadora Rosana Bertone nueva indumentaria. La entrega se llevó a cabo en salón del IPRA de la ciudad de Río Grande, y estuvieron presentes junto a la mandataria el secretario General de Gobierno Juan D’Angelo y el secretario de Gestión de Recursos Humanos Martín Solá.

La gobernadora Rosana Bertone agradeció en primer término a los agentes Pomys “por el trabajo de todos los días” recordando que “cuando yo iba a la escuela, para mí la maestra era tan importante como el celador, el portero, que hacían todo, y eran muy identificados por los alumnos”.

“Lo que pretendíamos nosotros en su momento que fue muy difícil para todos, era tener una mejor predisposición y un trabajo más cercano con las áreas como ustedes que podemos articular esto que estamos haciendo ahora”, afirmó Bertone.

En tal sentido, agregó que “decidimos tener dos líneas de trabajo, una es la que tiene que hacer el ministro Romero en Educación, toda la cuestión formativa y curricular, otra es la que abarca a los establecimientos en sí, que para nosotros era muy importante”.

“Yo pude ejercer mi profesión viniendo de una escuela pública, y fui también a la universidad pública” sostuvo la mandataria, al tiempo que reconoció “el esfuerzo que ustedes están haciendo al ayudarnos en esto, trabajar en las escuelas, que estén abiertas, que podamos charlar, que podamos tener una dinámica de trabajo”.

Luego hizo referencia a la situación económica actual, mencionando que “desde el año pasado la Nación no nos asiste con recursos para afrontar salarios, nosotros estamos afrontando los salarios, las obras públicas, las vacunas que compramos, todo con fondos propios del gobierno provincial. Estamos haciendo un gran esfuerzo con nuestros recursos”.

Pese al escenario de crisis, Bertone remarcó que “es importante contar con los elementos para poder trabajar, desde el detergente hasta un carro, y la ropa que hoy vamos a entregar, hace siete años que el gobierno provincial no adquiría la ropa y no daba elementos de trabajo”.

“Hay que visibilizar este trabajo porque sin ustedes sería imposible, no estarían las escuelas abiertas. Aparte de tener esta reunión y entregarles material, quiero poder charlar y valoro todo lo que hicieron durante este tiempo” afirmó la mandataria.

Por su parte, el secretario General de Gobierno Juan D’Angelo sostuvo que “tengo la responsabilidad de conducir el área y trato de mantener todas las cosas bien que se venían haciendo”.

“Ustedes le han dado una envergadura muy grande a la Secretaría por lo que tenemos que ser muy responsables al invertir los recursos que tenemos. Esta es una iniciativa que se tomó a principio de año, la de dotarlos de uniformes después de muchos años que sabíamos que no recibían indumentaria de trabajo” señaló el Secretario.

El funcionario manifestó por último que “esperemos concluir antes de fin de año la adquisición de dos móviles más de transporte de personas y dos más que son utilitarios que van a sumarse al área de gestión POMyS”.

En tanto, el secretario de Gestión de Recursos Humanos Martín Solá comentó que la idea de hoy era “reconocer a los pomys y agradecerles por el trabajo que vienen llevando adelante. Mantener las escuelas abiertas, la importante función que cumplen ustedes y que gracias a ustedes se abren escuelas, si no cumplen con su trabajo es un aula que se cierra, lo que genera que los chicos no tengan clases y no puedan estar en las mejores condiciones. Para eso nuestra gobernadora es quien nos pide que estemos cerca de ustedes, y atentos a las necesidades propias de su trabajo”.