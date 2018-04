La historia de acoso de Cinthia Fernández con un “gran productor”

La mediática habló del acoso “insoportable” que sufrió de parte de uno de los principales productores del país.

Aunque no quiso revelar su identidad, Cinthia Fernández habló del acoso que sufrió de parte de un famosísimo productor teatral.

“Con productores tuve problemas. He sentido un acoso insoportable de parte de esa persona nefasta que hoy sigue siendo productor, un gran productor del que todos sabemos que hace esas cosas. Un productor muy conocido que trabaja en obras muy exitosas y se lleva muchos premios. Todo el mundo lo sabe. El problema es que si vos decís el nombre te comés un juicio.

¿Yo cómo compruebo que la pasé re mal con el tipo? Yo la pasé como el traste”, manifestó en diálogo con Fernando Prensa en Falta de respeto.

La mediática agradeció el buen trato que tuvo de parte de Flavio Mendoza, quien era el coreógrafo del espectáculo en cuestión: “Agradezco que tenía al lado a un tipo como Flavio. Gracias a Dios yo hice el casting con él. Ya siendo conocida, hice fila de un montón de tiempo, me presenté, Flavio me tomó y yo entré por él. Igual terminé renunciando porque era insoportable el trato, por no acceder a las peticiones de ese señor, viejo verde. A mí, como me eligió Flavio, me decía ‘vos sos un asco, tenés que operarte las tetas, mirá lo que son las otras minas al lado tuyo’. Lo terminé haciendo por el trauma que me generó ese tipo. Un enfermo, un asco, un viejo verde. No se subía arriba del escenario”.

Fernández también aclaró que no se trata de Ariel Diwan, quien producía obras con Flavio Mendoza de las que ella participó: “No hablo de las obras que produjo Flavio con Diwan. Diwan es un señor con todas las letras. Siempre muy respetuoso”.