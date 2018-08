La inteligencia artificial, el arma secreta de Google en Android Pie

Android Pie es la nueva versión del sistema operativo de Google para dispositivos móviles y la compañía reveló muchos de los detalles en los que se basó para desarrollarlo. Los principales son el machine learning y la inteligencia artificial. Según dijo Anwar Ghuloum, director de ingeniería de la empresa en una entrevista a minutouno.com, la principal intención es “hacerle la vida más fácil a sus usuarios”.



A través del uso de estas dos tecnologías lo que se hará es estudiar los comportamientos de los usuarios para comprenderlos, adelantarse y así hacerles la vida más simple, explicó Ghuloum. “La simpleza es lo más importante para Android Pie”, agregó.

La intención es que la tecnología detrás de escena se de cuenta tiempo antes que el usuario, por ejemplo, querrá la recomendación de un restaurante y accione para dársela de manera automática y ahorrarle 3 o 4 clicks.

Una de las características más importantes de un smartphone es la batería. Sin una vida útil potable el celular se convierte en ladrillo molesto que tenemos en el bolsillo. Por ese motivo la compañía se metió con todo con Adaptive Battery, una característica clave que se encargará de aprender lo que hace el usuario para ahorrarle el mayor porcentaje de batería posible.

Hay algunas apps que pueden bajar notablemente la vida útil de los smartphones, como las que funcionan constantemente en segundo plano (las que siguen trabajando incluso cuando no las usamos). Con Adaptive Battery eso no pasará ya que se encargará de analizar los patrones de uso de cada uno de los usuarios.

“Creamos diferentes ‘baldes’ de trabajo en los que se catalogan las aplicaciones. Las que se usan seguido, las que se usan algunas veces, las que no se usan raramente o nunca. Lo que hace el machine learning es entender y determinar si, por ejemplo, vas a usar una app o no en la próxima hora. Si no la vas a usar, la desactiva y no permite que trabaje constantemente sin sentido. De esa manera se ahorra batería”, le dijo Ghuloum a minutouno.com.

“Si podes predecir lo que un usuario va a hacer con el celular se pueden hacer muchísimas cosas geniales. No solo ahorrar batería, sino también tiempo”, agregó.

Otra de las grandes novedades que tendrá el sistema operativo será apps específicas para medir el tiempo que pasan los usuarios tanto con el celular en la mano como también en cada una de las aplicaciones. Además, se podrá poner límites por si pensás que estás más con el teléfono más de lo que deberías.

“La intención es darle más tiempo a la gente de vivir en el momento. Muchas de las cosas que estamos tratando de hacer con la implementación de la inteligencia artificial es ahorrarle tiempo a los usuarios para que puedan estar menos con sus teléfonos”, comentó el director de ingeniería de Google.

La pregunta del millón es cuándo estará disponible Android Pie para los celulares que no sean el Pixel, los propios de Google, y el Essential. Lamentablemente todavía no se sabe.