La Justicia le requirió a Sturzenegger informar si operó con dólar futuro

El macrismo había judicializado sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner la utilización de este instrumento de política cambiaria. En su intento por frenar la devaluación, Cambiemos volvió a utilizarlo dos años y medio después y cayó en la lógica de aquello mismo que había denunciado



El Tribunal Oral que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner ordenó este jueves al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, que informe con carácter urgente si en los últimos 15 días desde esa entidad bancaria operó en el mercado de contratos de dólar a futuro.

La orden fue en respuesta a un requerimiento formulado por Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal 1 que deberá juzgar a la ex mandataria, al ex ministro de Economía, Axel Kicillof y al ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, en la polémica causa por la operatoria que realizó el kirchnerismo en el mercado de dólar futuro y que tramitó el juez Claudio Bonadio.

El Tribunal pidió al Banco Central que informe si operó con dólar a futuro en los últimos 15 días y que en su caso remita la actas y resoluciones de directorio correspondientes, indicando “términos y condiciones de aquellos”.

En la causa, se le había pedido al tribunal que pida al Central describir de manera detallada todas las medidas adoptadas por la entidad en los últimos 15 días tendientes a frenar el alza de la cotización del dólar con relación a la moneda local.

La causa conocida como “dólar futuro” se originó en una denuncia de Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (PRO), los líderes legislativos de Cambiemos y fue duramente cuestionada por distintos sectores por tratarse de una decisión de política económica no judiciable.