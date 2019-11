LA MARATÓN “RÍO GRANDE CORRE POR MALVINAS” TENDRÁ UN STAND SOLIDARIO

El próximo domingo 24 de noviembre se realizará la 7º edición de la tradicional Maratón

‘Río Grande corre por Malvinas’, que en esta ocasión sumará un stand del Rotary Club

Río Grande que recibirá donaciones voluntarias de alimentos no precederos para ser

distribuidos a comederos de la ciudad.

Como está programado, la maratón dará inicio a partir de las 11:00 con el recorrido de 1

kilómetro en la instancia participativa para que toda la familia pueda estar presente;

además de una instancia aeróbica de 3 kilómetros para las personas que

eventualmente hacen actividad física; una de 3 kilómetros en rollers, modalidad que se

sumó hace ya unas ediciones atrás; y la instancia de los 10 kilómetros competitiva.

Sin embargo, esta edición tendrá un condimento especial, que sumará un stand

solidario, “instamos a quienes participen de la Maratón que al momento de retirar la

remera alusiva a esta 7ma Edición puedan colaborar con un alimento no perecedero, el

cual será recepcionado por integrantes del Rotary Club Río Grande, institución con más

de 26 años de trabajo en la ciudad y que tiene fines altruistas, quienes luego los harán

llegar a los comedores con los que habitualmente colaboran”, detalló el subsecretario

de Modernización e Innovación, Lic. Andrés Dachary.

Por su parte, el Presidente de la institución rotaria, Prof. Miguel Vázquez, se mostró

agradecido “por este gesto del Municipio que nos da participación de esta manera en un

evento en el cual todos reclamamos por la soberanía de nuestras Islas Malvinas

brindando un mensaje al mundo, pero aprovechando que concurre mucha gente y es

reconocida la solidaridad de los vecinos de la ciudad”.

Vázquez agregó que “realizamos esta propuesta ya que entendemos que los vecinos

no tendrán ningún inconveniente en colaborar con quienes en este momento no están

pasando un buen momento desde lo económico y deben recurrir a los comedores

comunitarios. Sabemos también que los comedores hacen malabares para poder llevar

un plato de comida a la mesa de los menos favorecidos”.

En este sentido, Vázquez reiteró su pedido de colaboración a los vecinos, “esperamos

que no lo tomen como una obligación, sino como un acto de empatía con quienes hoy

necesitan de nuestra ayuda y colaboren con un alimento no perecedero, el cual tendrá

un buen destino”.

