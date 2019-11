La Princesita Karina indignada con Dalila porque la dejó plantada en su show

La invitó para cantar por sus 15 años de carrera, pero ella se bajó a último momento sin dar explicaciones. ¿Qué pasó?

Karina, la Princesita celebró sus quince años de carrera con un show en el Teatro Gran Rex .

Karina, la Princesita (33) cumplió quince años de carrera y lo celebró con un mega show en el Teatro Gran Rex. Por tal motivo, decidió llevar algunos invitados, entre ellos, a la consagrada cantante de cumbia tropical, Dalila (49).

Sin embargo las cosas no resultaron como ella las había planeado. Quince minutos antes de que comenzara el recital, Dalila se bajó del show sin dar explicaciones. Furiosa, la cantante se manifestó sobre el escenario. Durante el concierto, la ex del Kun Agüero se dirigió a sus fans y contó los entretelones del “plantón” que le puso Dalila.

Karina, la Princesita celebró sus 15 años en la música con un mega show con bailarines .

“Le dejé el mejor camarín para ella y la recibí con rosas. Dije: ‘Yo soy la princesa y ella la reina’. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté:”¿Cómo está?’. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada”, expuso afligida.

Luego, aseguró que le dolió mucho su ausencia porque su público iba a recibirla con mucho amor. “El apodo de Princesita no es un nombre que yo haya elegido, sino que me quedó. Sigo pensando que hay una reina antes que yo y espero que se dé la oportunidad de cantar juntas”, dijo la intérprete de Corazón Mentiroso.

Con un look supersexy Karina deslumbró a sus fans.

Al finalizar su descargo, Karina pidió un aplauso para Dalila y cerró tajante. “Mejor no quiero decir más nada, porque yo cuando hablo soy terrible”, admitió. Después de semejante revuelo, Dalila tuvo que salir a dar su versión de los hechos aunque sin precisar lo motivos de su ausencia.

Lo hizo a través de un video que compartió en su Instagram, en el que aseguró que le pidió disculpas a Karina y juró que nunca se pelearon. “Volvimos a hablar y está todo más que bien. Sin rencores”, destacó. ¿Será así?