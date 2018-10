LA PROVINCIA CUENTA CON LAS VACUNAS PARA CUMPLIR CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO

Las autoridades del Ministerio de Salud salieron al cruce de versiones que circularon en las redes sociales en torno a una supuesta falta de vacunas, y aseguraron que la Provincia cuenta con el stock necesario para cubrir la demanda de la población.

La directora de Promoción y Cobertura Universal de Salud (CUS) de la Provincia Marcela Segovia, advirtió sobre “la existencia de un grupo de whatsapp que está haciendo circular mensajes que dan cuenta de que el Ministerio de Salud no tiene vacunas” y ratificó que “eso no es así”. “Es lamentable y triste que desde determinados sectores, uno podría suponer que políticos, se destinen recursos y energía a generar este tipo de rumores que alarman a la población. Sinceramente son actitudes desconsideradas.”

“Contamos con el stock de vacunas necesario para cubrir la demanda de la población” remarcó la funcionaria, quien observó, no obstante, que “nosotros dependemos del envío de vacunas de Nación” por lo que “es probable que algunos no lleguen en tiempo y forma; pero, de todos modos, no tenemos faltantes que pongan en riesgo a la población”.

La doctora Segovia subrayó que “estamos recibiendo vacunas de manera permanente a nuestra cámara de Ushuaia, desde donde se reparte a todos los centros de salud de la Provincia. Así que de ninguna manera podemos decir que faltan vacunas”.

Lamentó, por tanto, “los mensajes que vienen circulando a través de whatsapp, porque no es verdad y no queremos que se alarme a la población de manera innecesaria”.

Por otra parte, la doctora Segovia anotó que “la gente, en general, no cumple con el calendario de vacunaciones y nosotros debemos encarar muchas acciones para que la población se acerque a los centros de salud a vacunarse”.

De todos modos señaló que “todo el tiempo estamos colocando vacunas, en todos los centros de salud y no hay faltantes de producto” por lo que “podemos cumplir con el calendario nacional, que está garantizado con los envíos que nos hace el Ministerio de Salud de la Nación”.

Anotó que “la única vacuna que la Nación sacó del calendario es la ‘Membeo’, contra la meningitis, para los 11 años; pero la Provincia inició un expediente de compra para suplir esta situación y poder vacunar a los chicos de 11 años” y que “ya estamos próximos a recibir el producto”.

“Queremos trasmitirle tranquilidad a la población y decirle que el calendario de vacunación está garantizado en los centros de salud y que no se ponga en la situación de comprar vacunas porque nosotros la ofrecemos de manera libre y gratuita”, sostuvo.