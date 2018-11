LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PRESENTÓ DETALLES DEL PRESUPUESTO 2019 PARA EL ÁREA

La secretaria Gabriela Castillo compartió con los Concejales de la ciudad los números propuestos para el año entrante y respondió todas las inquietudes planteadas.

En este sentido, la profesora Gabriela Castillo señaló que “la idea es poder compartir cómo se ha pensado el Plan del 2019, cuáles son las continuidades, en qué contexto económico se plantea esta modificación en el Presupuesto 2019, entendiendo que hay obras del 2018 que quedaron inconclusas por la readecuación de precios, de las obras que teníamos en ejecución, cómo se acomoda en esta realidad y cómo se plantea el ordenamiento de lo que tiene que ver con arquitectura, infraestructura viales, sanitarias para la ciudad”.

“Los rasgos de la localización, de los espacios recreativos y deportivos, las nuevas redes, el mantenimiento de lo existente, un análisis sobre la tarifaria precisamente en lo que tiene que ver con los servicios que se ofrecen desde el área de obras públicas, como es el caso de las sanitarias, las conexiones, el mantenimiento de redes, las roturas y como se tienen contemplados en términos de unidades fiscales”, continuó la funcionaria.

“Rescato la oportunidad de trabajo con los Concejales en relación con cada una de las obras y las inquietudes” agregó, al tiempo que lamentó la actitud del edil Raúl Von Der Thusen que abandonó la Sala de Comisión.

“La verdad no era la intención discutir con nadie, porque mostrar el Presupuesto es hablar del trabajo de mucha gente; de gente que planifica obras, de acciones que se llevan adelante en la instancia de la ejecución y que es necesario tenerlas en cuenta en el marco de un trabajo articulado que lleva adelante el Intendente de la ciudad y que involucran acciones de distintas áreas, y que obra pública es un área transversal que plantea obras para el trabajo que llevan adelante las demás Secretarías”.

“Aun cuando hubiera puntos que no han sido de coincidencia, si se pudieran analizar respecto de esta mirada técnico política que se da desde la Secretaría para proponer un plan de trabajo, porque no es más que eso, el proyecto de presupuesto, si no transformar en números un plan de trabajo que el Municipio tiene previsto en función de un modo de intervenir en la obra pública que plantea claramente la ciudad en esta mirada de inclusión”, cerró Castillo.