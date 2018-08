La Selección argentina sin Lionel Messi: los borrados y los nuevos

El domingo el seleccionador interino Lionel Scaloni dará la lista para los partidos contra Guatemala y Colombia. ¡Lo que se viene!

Se viene una nueva Selección argentina. Una Selección sin Lionel Messi hasta que él decida. Será una buena oportunidad para iniciar la tan postergada renovación de futbolistas. Algunos anunciaron que no seguirán y otros no volverán a ser convocados. Y a la espera de que Messi decida volver a ponerse la celeste y blanca será tiempo de pruebas y darle confianza a jugadores que han sido relegados por el grupo de “los históricos”.

Lionel Scaloni, el seleccionador interino hasta que sea necesario, tendrá que confirmar el próximo domingo la lista de convocados para los amistosos del 7 y 11 de septiembre ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos. Serán solo futbolistas del exterior. Los del fútbol local serán citados una semana después.

En la convocatoria de Scaloni habrá, al menos, siete jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018. Es por contrato. Puede haber más. Pero la idea es que sean nombres con proyección para seguir en la Selección: Franco Armani, Gabriel Mercado, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Maxi Meza, Paulo Dybala y Cristian Pavón (8).

En la lista habrá caras conocidas pero que no tuvieron la oportunidad en el Mundial: Mauro Icardi y Lautaro Martínez tendrán una gran chance ante Guatemala y Colombia. Hasta podrían jugar juntos. Otros que pasaron por la Selección y volverían a estar serían Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Leandro Paredes y Ángel Correa.

En esta convocatoria de Scaloni también habrá lugar para los nuevos: Gerónimo Rulli (Real Sociedad), Giovani Simeone (Fiorentina), Franco Vázquez (Sevilla), Matías Vargas (Vélez), Franco Cervi (Benfica), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Alan Franco (Independiente) y Gonzalo Martinez (River). Pero también podría haber lugar para uno o dos jugadores sub 20 que participaron del torneo en L´Alcudia.

Los que no estarían

Javier Mascherano y Lucas Biglia ya se bajaron de la Selección. Además, para los próximos amistosos no estarían Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Eduardo Salvio, Ever Banega, Angel Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Ellos no manifestaron si quieren seguir o no y su futuro seguramente dependerá del próximo DT de la Selección.

Para algunos parece ciclo cumplido. Otros podrían tener una oportunidad más de acuerdo al rendimiento en sus clubes y la edad. Pero ya no serán intocables como hasta ahora.

Otros que no tendrían más lugar son los arquero Willy Caballero y Nahuel Guzmán. En el arco se viene una renovación y la situación de Sergio Romero depende de la recuperación de su lesión porque todavía no volvió a jugar en el Manchester United.