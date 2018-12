La sorpresiva carta de Morrissey a Mauricio Macri

Antes de su show en Buenos Aires, el histórico cantante escribió una carta al Presidente con un pedido muy puntual.

Morrissey se presentará el próximo 7 de diciembre en el DirecTV Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira de presentación del disco “Low in high school”. Antes, envió una carta al presidente Mauricio Macri en nombre de PETA Latino en la que pide que se apruebe una ley presentada por la agrupación de defensa animal argentina Proyecto Galgo. El objetivo de la norma es prohibir los animales en los circos en Argentina.

“Los animales en los circos son entrenados a golpes, latigazos, descargas eléctricas e intimidación para que realicen trucos estúpidos, comportamientos que nunca demostrarían en la naturaleza”, reza el músico en el texto.

La carta completa

Estimado presidente Macri,

Mientras me preparo para mi concierto en Buenos Aires, me he enterado por mis amigos de PETA Latino y la Organización Proyecto Galgo Argentina que la senadora Odarda ha presentado un proyecto de ley para prohibir los circos con animales en toda la Argentina, proyecto al que quisiera expresarle todo mi apoyo. Los espectáculos con animales son arcaicos, antinaturales y crueles.

Los animales en los circos son entrenados a golpes, latigazos, descargas eléctricas e intimidación para que realicen trucos estúpidos, comportamientos que nunca demostrarían en la naturaleza. Cuando no están actuando ni siendo entrenados, los animales permanecen toda su vida encadenados o en jaulas. Estos animales además presentan una amenaza para el público, cuando, comprensiblemente, se cansan del maltrato y del encierro, y tratan de escapar.

La sociedad está evolucionando y está rechazando los circos con animales debido a la preocupación por el bienestar animal y la seguridad pública.

El circo más grande de EE.UU., Ringling Bros., cerró definitivamente sus puertas el año pasado en medio de una baja en la venta de entradas.

Inglaterra ha anunciado la prohibición de los circos con animales exóticos en 2020, uniéndose a México, Perú, Bolivia, Colombia, Austria, Italia, India, Singapur y más de una docena de países que introdujeron o implementaron dichas prohibiciones en el ámbito nacional.

Las exhibiciones con animales no educan ni divierten, solo causan sufrimiento para los involuntarios actores.

Por favor, apruebe la ley 520/2017 presentada por la senadora Odarda y únase así al movimiento creciente que deja a los animales de circo donde pertenecen: a los libros de historia.