La taquilla dio el salto de la pantera

Se calcula en más de 40 mil millones de u$s la recaudación total por el estreno de films más taquilleros como Black Panther y por la recaudación producida en China.

Las salas de cine murieron, dijeron. Tras caer las ventas de los boletos en el 2017 en buena parte del mundo, en gran medida debido a la peor temporada de verano en 20 años, especialistas por doquier pronosticaron el rápido descenso de la taquilla ante el auge del streaming. Pero este año las películas cambiaron el guion.

La semana pasada mientras “Aquaman”, “Bumblebee” y “Mary Poppins Returns” (“El regreso de Mary Poppins’) llegaron a la pantalla grande, las ventas de boletos en Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord para el año, superando la marca previa de 2016 de 11.400 millones de dólares. Estimulada en parte gracias a acontecimientos culturales como “Black Panther”, “Crazy Rich Asians” (“Locamente millonarios’) y documentales como “Won’t You Be My Neighbor?”, la taquilla superó los 11.000 millones de dólares más rápido que nunca. Los ingresos brutos a nivel doméstico subieron casi 9% frente al año pasado, y la venta de boletos cerca de un 6%.

La influencia china

Y el incremento no se vio solo en Estados Unidos. Impulsadas por los cinéfilos chinos, las ventas de entradas a nivel mundial deberían, por segunda ocasión, superar los 40 mil millones de dólares. Arabia Saudita se declaró abierta a hacer negocios con Hollywood tras más de 35 años sin cine de ese origen. Y en el Reino Unido las salas se encaminaron a su mejor año desde 1971.

“Este año sirve para confirmar que el negocio del cine es fuerte y crecerá en el largo plazo, aunque pueda ser cíclico en el corto plazo”, dijo John Fithian, presidente de la organización estadounidense de Dueños de Cines. “El pasado verano de 2017, cuando simplemente no hubo muchos estrenos de películas que tuvieran gran convocatoria, confrontamos la inevitable historia sobre la inminente muerte del negocio del cine. Y lo dijimos entonces: es un problema de suministro a corto plazo”.

“Sabíamos que una vez que las películas volvieran, estaríamos bien”, agregó Fithian.

“Hubo algunas películas realmente buenas esparcidas a lo largo del año”, dijo Jeff Goldstein, jefe de distribución de Warner Bros. “Esa es la verdadera moraleja: hagan buenas películas y la gente vendrá”.

Nueva amenaza

Se avecina una amenaza a los cines, por otra parte. Cuando la adquisición de Disney de Fox se haga oficial habrá un gran estudio menos en Hollywood. Y se anticipan más consolidaciones, algo que Fithian dice que “representa un reto” para los exhibidores que dependen del suministro constante de películas. Sin embargo, señaló que otros han llegado a llenar el vacío: STX, Annapurna, A24, Bleecker St., Amazon y Apple, que el mes pasado se asoció con A24 para producir una serie de filmes.

El que la tendencia de la taquilla se mantenga en alza o vuelva a caer en 2019 dependerá, como siempre, de las películas. Los analistas predicen con optimismo otro récord gracias a próximos estrenos de Disney que incluyen “Avengers: Endgame”, “Captain Marvel”, “Frozen 2” y “Star Wars: Episode IX”.

“En papel, ese año hará que este luzca como papitas”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para Comscore.

Puede fallar

Por supuesto, predicciones similares también se hicieron para el 2017. Eso es lo que sucede con los guiones: siempre pueden reescribirse.