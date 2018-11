La transformación digital de los medios es urgente

En un mundo en el que se hacen 3,7 millones de búsquedas en Google por minuto, la transformación digital de los medios de comunicación no es “algo que haremos en el futuro”, ni una excentricidad de las industrias editoriales con músculo financiero…

Desde hace más de diez años los medios vienen transitando el camino de la innovación. Hablamos de los grandes como The Guardian que priorizó la edición digital por encima de la impresa, no sin riesgos económicas; o The New York Times, un diario con 150 años de edad que logró adaptarse apostando a nuevos productos editoriales, aplicaciones móviles y un exitoso modelo de suscripciones; pero también de medios con recursos más modestos que, sin embargo, se han convertido en referencia de transformación digital en Latinoamérica.

De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital

Para algunos la transformación digital suena a relanzar la versión web y comprar smartphones nuevos para la redacción. Pero, en realidad, este es un proceso mucho más profundo. Apostar por la disrupción implica estar listos para cambiarse el chip y transformar desde los procesos hasta los productos.

• Los procesos: necesitan ser ágiles, dinámicos. Adiós a las redacciones mamut, burocratizadas, lentas y con jerarquías impenetrables. Bienvenidos los nuevos perfiles como el editor multimedia, el coordinador de tecnología, los especialistas en experiencia de usuario (UX), programadores, diseñadores web, analistas de datos y, por supuesto, los periodistas anfibios que logran combinar un oficio antiguo con nuevas formas de expresión.

• Los productos: se deben adaptar a los nuevos formatos y a los hábitos de las audiencias. Cuando el 70% de la información se consume en la pantalla del celular es hora de pensar en multimedia. Editar podcast, crear bots, desarrollar aplicaciones, hacer web TV, invertir en videos, abrir canales de mensajería instantánea y cientos de opciones más.

A casi 30 años del anuncio público del World Wide Web pareciera que las posibilidades técnicas son infinitas pero el verdadero reto es estratégico. Algunos medios no logran concretar sus procesos de transformación digital por ausencia de planificación, lo que se traduce casi siempre en una merma de la inversión, o por desconocimiento del camino que empiezan a recorrer.

Aunque siempre podemos aprender de los casos exitosos, las experiencias desastrosas como la de The Independent de Reino Unido también tienen mucho que enseñarnos: luego de 30 años en el mercado no supo adaptarse a las nuevas exigencias y desapareció. El precio que pagan los medios que se niegan a evolucionar es elevado y su cierre siempre será una mala noticia para la libertad de expresión.

No obstante, hay razones para ser optimistas: quienes aún no han empezado un proceso de transformación digital empiezan a tomar consciencia de que la única manera de proteger el trabajo de años, que en muchos casos representa un legado familiar, es trazándose objetivos estratégicos para lograr una transformación digital exitosa que les permita seguir aportando a la sociedad periodismo de calidad y ser competitivos en un entorno que se mueve a toda velocidad.

*Dariela es periodista con maestría en Comunicación para el Desarrollo de Columbia University. Es Consultora Asociada en @BigSmartLabs y fundadora de @SoyArepita, un boletín digital de noticias sobre Venezuela.