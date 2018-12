Le dieron la excarcelación a Núñez Carmona y Nicolás Ciccone

El ex socio de Boudou y el ex dueño de Ciccone habían solicitado el beneficio al mismo tribunal que este martes liberó al ex Vicepresidente.

El ex socio de Amado Boudou, José María Nuñez Carmona también logró este jueves la excarcelación, luego de que el tribunal oral federal 4 hiciera lugar al pedido de su defensa, y dispuso su libertad bajo una fianza de un millón de pesos.

También se otorgó la excarcelación de Nicolás Ciccone, el ex dueño de la gráfica, quien por razones de salud y debido a su avanzada su edad gozaba del régimen de arresto domiciliario

La excarcelación será previa colocación de un dispositivo de monitoreo GPS -con un radio de 100 km a la redonda del lugar de residencia- que se hará efectiva a través del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia, según dispuso el tribunal.

El mismo tribunal ya había otorgado la excarcelación al ex vicepresidente Boudou ya que su condena en el caso Ciccone no está firme y no hay riesgo de entorpecimiento de una investigación que está concluida.

Similares argumentos utilizó el tribunal para liberar a Nuñez Carmona y a Ciccone.