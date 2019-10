Lizy Tagliani, a los besos con ¿su ex?

Después de anunciar su separación, la conductora sorprendió a todos mostrándose muy cariñosa junto a Leo Alturria.

El domingo, Lizy Tagliani estuvo en el programa de Susana Giménez y presentó oficialmente a su novio, Leo Alturria. Sin embargo, este martes, la conductora dejó a todos con la boca abierta al anunciar su separación. A las pocas horas, el cordobés confirmó la noticia al aire en Intrusos: “Vamos a seguir como amigos”.

Cuando parecía que la historia de amor entre ellos había llegado a su fin, la figura de Telefe volvió a desconcertar a todos. La capocómica asistió a una gala especial de Cabaret junto al muchacho. Y, para sorpresa de la prensa y de los presentes, se dieron un beso frente a las cámaras en el hall del teatro Liceo, donde cada noche se lucen sobre las tablas Florencia Peña y Mike Amigorena.

Lizy contó que decidió distanciarse de Alturria “para no exponerlo”. La conductora de El precio justo no soportó que traten a su pareja de”busca fama” o “trepador” por estar al lado de ella. “Los comentarios tan feos me hacen mal y decidí dejarlo y seguir como amigos por un tiempo y ver qué pasa. Leo la pasó muy mal por lo que se dice de mí y también por las barbaridades que se dicen de él, no quiero lastimar a más nadie”, explicó la humorista.

En diálogo con con nuestro medio, el joven cordobés también habló de la ruptura. “Lo que más le molestó a Lizy es que se dijera que soy un trepador. Sobre mi pasado mediático, ¿qué querés que te diga? A mí me gusta participar de los programas y ella me conoció así”, afirmó en el ciclo de América. Ahora, todo parece indicar que pretenden darle una oportunidad al amor y no dejarse llevar por el qué dirán.