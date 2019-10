Lizy Tagliani cortó con su novio por los comentarios en las redes sociales

La conductora y Leo Alturria no pudieron manejar la repercusión que tuvo la nota en el programa de Susana Giménez.

Lizy Tagliani inició su relación con el rugbier Leo Alturria hace tres meses. Sin embargo, no pudieron soportar la repercusión de la nota que dieron en el programa de Susana Giménez y así, 48 horas después, la conductora confirmó la ruptura con el encargado de un edificio de Palermo.

Lizy confirmó esto entre lágrimas en Morfi: “Es horrible que se digan estas cosas. Estuve 11 años con Lucas (Tissera, ex Gran Hermano), viajábamos en el 160 y comíamos fideos toda la semana a veces; me acompañó a todos lados. La gente no solo está conmigo porque soy famosa”.

Dolida por la situación, Lizy entró en detalles de cómo llegó a tomar esta determinación tan extrema: “Le dije a Leo que no quería seguir con esta situación. Él no tiene que estar soportando todas las cosas que se dicen, ni yo me lo merezco. Tampoco tenemos tres pibes y una casa. Por eso le dije: ‘Seamos amigos, hablemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación, pero no demos a entender más cosas porque me hace mal, no quiero, me hace sufrir’”.