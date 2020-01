Lo confirmó el ex intendente ‘Chiquito’ Martínez Editarán un libro por el Centenario de Río Grande

El ex intendente y ex diputado nacional y concejal mandato cumplido, Esteban ‘Chiquito’ Martínez, anticipó que desde el Municipio de Río Grande editarán un libro por el primer Centenario de la ciudad. Martínez fue propuesto por el intendente Martín Pérez en su primer día de gestión, para que en forma honoraria encabece una comisión ad hoc por este aniversario que se celebrará durante el 2021.

Río Grande.- El ex intendente y ex diputado nacional y concejal mandato cumplido, Esteban ‘Chiquito’ Martínez compartió que “el primer día que asumió como Intendente de la ciudad, me acerqué a saludar a Martín Pérez, un poco también para definir la idea que me propuso de que me ponga a pensar y elaborar lo que conviene hacer para la historia del Centenario de Río Grande”.

Agregó que en ese marco, “la intención es convocar a los antiguos pobladores, a aquellos que tienen que ver con la historia de Río Grande, para sacar un libro que refleje el inicio de la actual ciudad y todo su desarrollo posterior, el crecimiento que ha tenido durante diferentes épocas, así que vamos a empezar a trabajar sobre esto a partir de este mes o bien a principios de febrero”.

‘Chiquito’ Martínez anticipó que “conformaremos una comisión a la que vamos a convocar a antiguos pobladores, a personalidades notables en la historia y la cultura, como por ejemplo a (Oscar) ‘Mingo’ Gutiérrez, quien es el que más datos históricos y fotografías tiene por su trabajo como periodista, historiador y también concejal de la ciudad en su momento; asimismo a los más nuevos pobladores que tengan datos e información para enriquecer este trabajo histórico”.

“Río Grande tiene mucho para dar en todo sentido y especialmente en términos históricos. La ganadería fue una de las principales actividades desde el inicio de la población que es muy anterior al 11 de julio de 1921 que es la fecha en la que el entonces presidente de la Nación Hipólito Irigoyen firmase el decreto de fundación. También en esas primeras épocas anduvo Julio Popper buscando oro en el norte de la Isla. Después se asentó el Frigorífico CAP del otro lado del río Grande, donde verdaderamente nació nuestra ciudad”, describió.

Agregó que “tenemos estancieros muy antiguos como Adrián Goodall, quien también como muchos otros nos pueden aportar datos sobre las estancias, cómo fueron cambiando tras las leyes del general Perón que impedía grandes latifundios o la historia del antiguo puente colgante, por ejemplo. En esas épocas se comenzó a conformar Río Grande y la industria más fuerte que teníamos, era el Frigorífico que era conocido en todo el país por su importancia en la economía nacional. Incluso venían los buques ingleses, que le decían los ‘caponeros’ a cargar corderos, a través de embarcaciones más pequeñas que eran llamadas los ‘luchos’ ya que los barcos ingleses no podían entrar al río por el calado que tiene, fue una época floreciente de la ganadería”.

Observó que “en esos tiempos había toda una interconexión entre las Islas Malvinas (donde nació la madre de ‘Chiquito’) y con Punta Arenas especialmente porque todos los artículos que iban a las estancias, como los cascos y las viviendas que venían desde Europa o Estados Unidos a través de Punta Arenas, hay que recordar que antes de que construyan el Canal de Panamá, todo pasaba por la capital magallánica; además, uno de los estancieros más poderoso era José Menéndez que tenía sus propios buques que traían productos a Río Grande”.

Justamente el padre de ‘Chiquito’ Martínez vino con la Aeroposta Argentina, la primer línea aérea que llegó a esta ciudad y que fue el germen de Aerolíneas Argentinas.