Lo trasladaron de un hogar después de haber denunciado abuso, lo incomunicaron y ahora está desaparecido

Se llama Andrés Martínez. Tiene 14 años y no se sabe nada desde el viernes. A fines del año pasado había denunciado a cuatro empleados del hogar “La Casita” de Ayacucho por maltrato y abuso. Hace dos semanas lo trasladaron a Morón y le sacaron el celular.



En noviembre del año pasado, Andrés Martínez se animó a denunciar a cuatro empleados con los que compartía su vida cotidiana en “La Casita”, un hogar de abrigo de la localidad bonaerense de Ayacucho. Contó que lo habían golpeado y también fue víctima de abuso sexual.

Como no podía volver al lugar después de hacer la denuncia, Andrés estuvo varios meses en una casa provisoria. Andrés tiene familia: una mamá y un papá que no pudieron hacerse cargo ni de él ni de su hermano mayor cuando eran chiquitos; y una abuela paterna que pelea desde hace muchísimos años tener la custodia de los dos.

“Nunca nos dieron la posibilidad de quedarnos con él después de que pasó todo esto. Yo cuidé a Kevin- el hermano mayor de 16 años de Andrés- cuando tenía tres meses. Pero después se lo devolvieron a la mamá y volvía al hogar todo el tiempo. Nos dijeron que iban a evaluar si nos los daban, pero finalmente siempre quedaron en el hogar”, contó a minutouno.com Andrea Verónica Pizza, abuela de Andrés.

De los cuatro involucrados en la denuncia de Andrés, sólo uno fue apartado de su cargo. Hace dos semanas le preguntaron si quería volver al hogar o si prefería ser trasladado a uno de Morón. Andrés no quería ninguna de las dos opciones: ni volver con sus abusadores ni irse a 500 kilómetros de su familia y amigos.

Finalmente por decisión del Servicio Zonal de Dolores, Andrés fue trasladado a Morón y el 11 de marzo llegó al nuevo hogar. “Apenas llegó lo primero que hicieron fue sacarle el teléfono celular que tenía porque decían que era para poder integrarlo mejor. Lo incomunicaron”, contó su abuela.

El sábado a las diez de la mañana, Andrea se enteró que Andrés se había escapado del hogar junto con otro chico de 12 años. “Nos dijeron que la última vez que salió fue el viernes para ir al colegio y que fue ahí que desapareció. Sin embargo, desde la escuela nos contaron que no asiste desde el miércoles”, agregó la mujer. La denuncia formal se hizo el viernes 22 por parte del hogar de abrigo a la comisaría Nº 3 de Castelar.

Desde el lugar aseguran que “Andrés abandonó el programa” y negaron que haya estado incomunicado tal como denuncia su familia. Ellos tampoco tienen datos del nene de 12 años que estaría con Andrés: “Desde el lugar nos dicen que Andrés lo llevó”, dijo.

“No sabemos dónde está, no conoce a nadie allá, no es como acá que nos conocemos entre todos, además el siempre usa mucho sus redes sociales y no las volvió a usar porque le sacaron el teléfono. No sabemos sin está comiendo, dónde duerme. Nada. Estamos desesperados”, explicó Andrea.

Ante cualquier información que se pueda aportar sobre el paradero de Andrés, la familia pide que se comuniquen al 911 o al 0249 421-3993.