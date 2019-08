Londero ganó en su debut en el US Open y otra vez quiso hablar en inglés

El tenista cordobés se quedó con un enorme triunfo frente al local Querrey en la primera ronda del último Grand Slam del año. Pero todas las luces se las volvió a llevar su intento por hablar en inglés en el discurso posterior.

Juan Ignacio Londero.

El tenista argentino Juan Ignacio Londero dio el gran golpe en su presentación en el US Open al eliminar al experimentado tenista local Sam Querrey por 3-6, 6-1, 7-6 (3) y 7-5 . Sin embargo, lo saliente de la jornada otra vez estuvo tras el encuentro.

Al igual que ocurrió en la final de Bastad hace poco más de un mes, el cordobés quiso hablarle en inglés al público presente sin la ayuda de ningún traductor y el resultado una vez más fue desopilante.

Entre risas, Londero esbozó “Hello. Only…’no sé’. My english is so bad. All people understand. I’m happy for the match of today, congrats for Sam. See you tomorrow y sorry, bye bye”, algo así como “Mi inglés es muy malo. Toda la gente entiende. Estoy contento por el partido, felicitaciones a Sam. Los veo mañana y perdón”.

Lóndero tendrá como siguiente rival nada menos que al N°1 del mundo, campeón defensor y máximo favorito, el serbio Novak Djokovic, que le ganó al español Roberto Carballes Baena 6-4, 6-1, y 6-4.