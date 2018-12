Los docentes anunciaron un paro para el jueves contra el cierre de las escuelas nocturnas

Lo anunciaron los referentes de los gremios UTE y Ademys. Protestan por el cierre de 14 escuelas nocturnas en Ciudad.

Los gremios UTE y Ademys anunciaron un “paro y movilización” para el jueves 27 de diciembre y advirtieron que podrían no iniciar las clases en 2019 “si no derogan la resolución 4055/18” en que se determinó el cierre 14 escuelas nocturnas.

Jorge Adarojo, de Ademys, indicó: “Nosotros apuntamos fuertemente a la movilización, para que finalmente el gobierno derogue esta resolución”.

“Le pedimos a la ministra de Educación de la Ciudad (Soledad Acuña) que no cierre los secundarios nocturnos. En su mayoría van jóvenes que trabajan y en la noche estudian. Muchos son menores de 18 años que no deberían estar trabajando. A ellos Acuña y Larreta les cierra las escuelas”, denunció el secretario general de UTE, Eduardo López.

Al mismo tiempo que se realizarán las medidas de fuerza, la legislatura tratará el proyecto de derogación de la Resolución que ordena el cierre de los centros educativos. “Si tienen programas no actualizados, que los actualicen. Está hace 11 años este gobierno. Los programas se actualizan con las escuelas abiertas”, remarcó.

Además, amenazaron con que no se inicie el ciclo lectivo del próximo año si no se da marcha atrás con la idea del Ejecutivo local. “Si no derogan esta resolución, no habrá inicio del ciclo lectivo”, advirtió López, y agregó: “En estos comerciales enseñan, resisten y sueñan maestros, profesores y preceptores”.