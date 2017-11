“Los empresarios van a tributar menos y tendrán ganancias extraordinarias”, criticó Melella

En declaraciones a Radio 10, el intendente Gustavo Melella cuestionó el congelamiento de salarios de los trabajadores metalúrgicos, a partir del acuerdo entre la UOM y AFARTE, que se incorporó al convenio de competitividad suscripto por la nación, la provincia y el sector empresario.

Se mostró “preocupado por esta situación”, por el impacto directo en los empleados y el indirecto en el resto de la economía fueguina.

“Frente a al embate que se venía de parte del gobierno nacional nos pusimos todos juntos a defender el empleo y la soberanía, pero de un viernes al lunes se firma el acuerdo entre AFARTE y Caló, porque yo separo a dirigentes de la UOM de nuestra ciudad, avalado por el gobierno provincial y el gobierno nacional, y acá los únicos que festejan son los industriales”, manifestó.

Planteó que, mientras se congelan los salarios, los empresarios “van a tener menos impuestos y grandes ganancias, por lo cual los grandes perjudicados son los trabajadores”, y consideró “una “locura que durante dos años no haya un aumento salarial, con el proceso inflacionario que hay”.

Alertó que “esta situación arrastra al resto, porque el trabajador metalúrgico da trabajo a otros, pintando su casa, o cuando hace una ampliación, da trabajo a un albañil, a un pintor, a un changarín, va a comprar al corralón de la ciudad. Todo esto se cae y el perjuicio es muy grande. No se puede decir que se defiende a la industria ajustando a los trabajadores”, subrayó.

Responsabilizó no al gobierno nacional como el dirigente Oscar Martínez, sino a la presión de los industriales, a la que cedió el gremio. “Todos saben que no soy muy simpático con el gobierno nacional, no tengo buena relación, pero yo en esta no culpo tanto al gobierno nacional. Para mí este resultado es producto de un pedido de los industriales, porque son ellos los que en esta situación no ponen absolutamente nada. Van a poner los trabajadores, el Estado nacional, el Estado provincial, ponen todos, menos los industriales”, expresó el intendente.

Prevé que en Río Grande “esto va a traer mucha más crisis económica”, con un nivel de desempleo importante en la actualidad, por la crisis de la industria en la zona norte.