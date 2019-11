Los exabruptos de Juan Carlos Crespi: tilda de “mufa” a Riquelme y asegura que “a Boca no lo van a perjudicar más”

“Si puedo sacar una tajada de la AFA para que gane Boca que no quepa la menor duda que lo voy a hacer, porque no se me van a caer los anillos”, anticipó.

El candidato a vicepresidente por el oficialismo de Boca, Juan Carlos Crespi , tildó esta noche de “mufa” a Juan Román Riquelme y remarcó que si es elegido eel 8 de diciembre venidero, a Boca Juniors “no lo van a perjudicar más” en la Conmebol. El ex directivo se postulará como compañero de fórmula de Christian Gribaudo por la lista La Mitad más Vos.

En la presentación del proyecto Bombonera 100-000 no lo nombró pero acusó de traer mala suerte a Riquelme, que acompañará al binomio Jorge Amor Ameal-Mario Pergolini, del opositor Frente Identidad Xeneize.

“Ojalá ganemos el sábado, porque hay algunos que hace mucho que no vienen. Entonces no sea cosa que vayamos a perder”, lanzó Crespi cuando comentaron que el ídolo del club de la Ribera estaría el domingo en La Bombonera presenciando el choque contra Argentinos Juniors.

Crespi respondió la declaración de Riquelme, quien manifestó que los hinchas de River se pondrán contentos “si gana el oficialismo” con un exabrupto de los suyos: “Que se pongan contentas las ‘gallinas’ si ganamos, total el año que viene les vamos a romper el culo. No va a pasar como éste”..

“Los de River me conocen y no creo que se pongan contentos, porque si ganamos, por ahí me pongo una carpa en AFA o en Conmebol. Ya tenemos experiencia y me van a tener que aguantar. Vamos a hacer que a Boca no lo perjudiquen más”, prometió.

“Si puedo sacar una tajada de la AFA para que gane Boca que no quepa la menor duda que lo voy a hacer, porque no se me van a caer los anillos. No somos apretadores pero vamos a buscar en AFA y Conmebol el respeto que hoy a Boca no le tienen”, cerró en dialogo con TyC Sports.