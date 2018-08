Lucas Edi, el participante de “Talento Fox” que Lali eligió “con la cola”

Tiene 18 años y es argentino. Sorprendió por su voz, sus llamativos rulos y su mirada tímida.

La particular forma de Lali para elegir a Lucas llamó la atención

Lali Espósito se llevó todos los flashes cuando el pasado miércoles debutó junto a Diego Torres y Wisin como directora en Talento Fox. Allí, los cantantes deben aprobar o desaprobar a los participantes, algo que habitualmente lo hacen pulsando un disco. Por lo general lo hacen con las manos pero la artista optó por hacerlo ¡con la cola!

El causante de esta desopilante reacción fue Lucas Edi, un joven argentino de 18 años que sorprendió con su interpretación de Perfect, de Ed Sheeran.

Lucas escribe sus propias canciones, ama la música y cantar, pero duda de su propio talento. Su timidez no le permitió nunca subir a un escenario ya que no le resulta fácil exponerse frente a otras personas.

“Siento que amo la música más que a nada en el mundo. Es algo que me acompaña todos los días de mi vida, muchas veces para mí no resulta tan fácil exponerme al público por miedo a hacer el ridículo, desafinar, equivocarse. Soy totalmente tímido y torpe al cantar”, aseguró Lucas en su presentación.

Sus dudas vienen a raíz de la falta de confianza en sí mismo, aunque cuenta con el apoyo de su entorno: “Muchas veces me pregunto si tengo el talento que amigos y familiares me han dicho que tengo. Esta duda viene de terminar de cantar y sentir que no di lo mejor de mí. Amo cantar porque es mi forma de expresarme. Creo que con un poco de confianza en mí mismo y del talento que creo tener podría mejorar muchísimo”.