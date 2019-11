Luciano Castro habló de la filtración de sus fotos prohibidas

El actor se refirió a cómo impactó en él y su familia lo sucedido hace dos meses.

A principios de octubre, se filtraron fotos de la intimidad de Luciano Castro, completamente desnudo y un video hot. Este viernes, volvió a referirse al tema.

“Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo”, inició en Confrontados.

Sobre la débil versión de que él las había autofiltrado para promocionar una obra de teatro, aseveró:

“Tengo 26 o 27 años trabajando. No necesito promocionar una obra con semejante exposición, semejante escándalo. Pero bueno, es más de lo mismo, cada uno dice lo que puede y yo también lo hago”.