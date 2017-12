Luto en el porno: una famosa actriz se quitó la vida

Entre otros problemas que la aquejaban, en los últimos días sufrió un feroz acoso en Twitter por haberse negado a rodar una escena con un actor de porno gay.



Mercedes Grabowski, conocida como August Ames en el cine para adultos, fue hallada muerta en su residencia en Camarillo (California) el pasado martes. Esta canadiense de 23 años había ganado dos premios AVN, considerados como los Oscar del porno, pero en los últimos días estaba envuelta en una polémica por negarse a rodar con un actor que había hecho porno gay.

En las últimos días, Ames había recibido una multitud de insultos a través de las redes sociales por decir que no grababa con dicho actor “por seguridad”. Un sector muy amplio de internautas la tachó de homófoba y se dedicaron a hacerle bullying. Ella se defendía en Twitter dando sus argumentos, pero las respuestas que recibía le hicieron padecer una depresión, según contaron sus amigos a Hollywood Life.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte de esta canadiense que a sus 23 años ya había rodado más de 270 películas para adultos. Su exitosa carrera quedó manchada al hacer público los motivos por los que no quería rodar con el actor de porno gay. Diferentes figuras del cine para adultos han lamentado el fatal desenlace y apuntan a un posible suicidio por el bullying que sufrió en las redes.

“No es homofobia. La mayoría de chicas no graban con hombres que han hecho porno gay por seguridad. Así es como lo hago yo. No quiero poner mi cuerpo en riesgo, no conozco lo que ellos hacen en sus vidas privadas”, dijo en su momento August Ames cuando trataba de defenderse. Decía amar a la comunidad gay y que en su postura no había intenciones maliciosas. Contestó a muchos de los que la recriminaban en Twitter, pero cansada de ello, su último mensaje en la mencionada red social fue un escueto “jódanse”.