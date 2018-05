Macri le puso punto final a la crisis del dólar: “La turbulencia cambiaria está superada”

El Presidente ratificó a su equipo económico, subrayó que el principal problema a resolver es el “déficit público” y “la inflación”, y destacó el acuerdo con el FMI: “Vamos a potenciar el futuro de los argentinos”, prometió.

“No estoy acá para hacer lo políticamente correcto”, afirmó Macri.

El presidente Mauricio Macri dio este miércoles por “superada” a la “turbulencia cambiaria”, que puso en jaque la economía argentina en las dos últimas semanas y destacó que “es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población, donde hubo miedo y angustia”,

Al hablar por conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, el jefe de Estado subrayó que “es necesario entender cuál es el problema central que necesitamos resolver: reducir el déficit fiscal” al tiempo que advirtió que “hay que acelerar esa tarea entre todos”.

Consideró, además, que los gobernadores y los legisladores nacionales de diferentes sectores políticos, junto al Gobierno, tienen que “sentarse alrededor de una mesa y hacer un gran acuerdo para ver cómo logramos terminar esta historia del déficit fiscal con parches y mentiras”.

La inflación fue otro de los temas centrales de la conferencia de Macri. Al respecto, sostuvo que el “objetivo fundamental” de su gobierno “sigue siendo bajar la inflación”, aunque “sin ponernos metas tan ambiciosas”, ya que “tiene que ser algo que tenga coherencia con la baja del déficit fiscal”.

“No podemos pretender, si no bajamos el déficit, bajar la inflación a esa misma velocidad”, señaló. En tanto, consultado sobre los rumores de renuncia de diferentes ministros y directores del área económica, Macri fue categórico su respaldo al equipo económico: “actuó con seriedad y profesionalismo”.

¿Y el acuerdo con el FMI?

“No nos tiene que incomodar”, lanzó Macri. De acuerdo al jefe de Estado, el Fondo “es una institución seria, que garantiza crecimiento” y la Argentina “puede ir al FMI porque no tenemos nada que ocultar. Así que no nos molesta que inspeccionen nuestra economía, no tenemos esa limitación”.

“Con este acuerdo vamos a potenciar el futuro de los argentinos”, prometió Macri y aseguró: “Nadie nos va a condicionar”.