Madonna cumple 60 años: el recorrido que la llevó a convertirse en la Reina del Pop

Una artista única que marcó a una generación. Inteligente, provocadora y muy talentosa. En La Viola te contamos cómo logró llegar a lo más alto.

“These Boots Are Made for Walkin”” cantaba Nancy Sinatra en 1966. Una pequeña Madonna se maravilló al verla actuar en televisión: “Quiero ser como ella”, imaginó. En aquel tiempo, la futura estrella de la música pasaba el tiempo libre haciendo coreografías al ritmo del twist o imitando a la gran Shirley Temple.

Madonna nació en Michigan, Estados Unidos, el 16 de agosto de 1958. Su padre, Silvio Anthony Ciccone, llegó de Italia para trabajar como ingeniero de diseño en Chrysler y General Motors. A su madre no la pudo disfrutar mucho; murió a los 30 años de un cáncer. Fue su primer gran golpe. “Recuerdo que me sentía más fuerte que ella. Yo era tan pequeña y aún así sentía como si ella fuese la niña”, recordó.

En la infancia tomó clases de piano, pero no le interesaba. Lo suyo era cantar y bailar. Se destacó en la escuela con buenas notas. Después de graduarse, recibió una beca de danza en la Universidad de Michigan y le pidió a su padre que la deje tomar clases de ballet.

Madonna de chica

En 1977, Madonna dejó los estudios y se lanzó a la aventura. Se instaló en Nueva York con la esperanza de lograr su sueño. “Fue la primera vez que viajé en avión y en taxi. Fue lo más valiente que hice”, reconoció. Para poder sobrevivir, la artista tuvo distintos trabajos. Atendió en varias casa de comida rápida y hasta posó desnuda para artistas plásticos. El dinero apenas le alcanzaba para pagar un departamento viejo. “El día que mi papá me vino a visitar quedó mortificado”, contó. El momento más duro que vivió fue cuando la violaron en la terraza de un edificio.

MADONNA;; Fui violada en una terraza de un edificio

En 1979 consiguió un lugar como bailarina del cantante francés Patrick Hernandez (famoso por su hit “Born To Be alive). También tuvo un romance con el músico Dan Gilroy, con quien formó el grupo Breakfast Club,​ en donde cantaba, tocaba la guitarra y la batería. En 1980 dejó el grupo y volvió con un anterior novio, también músico, Stephen Bray para darle vida a Emmy.

Su voz llamó la atención del DJ y productor Mark Kamins, quien arregló un encuentro entre la cantante y el fundador de la discográfica Sire Records. En 1982, Madonna firmó su primer contrato y en octubre de ese año lanzó “Everybody”. En marzo del año siguiente, fue el turno “Burning Up”. Ambas canciones tuvieron una muy buen recepción entre el público y no pararon de sonar en las discotecas de los Estados Unidos.

“Holiday” fue el tercer simple y su primer éxito internacional. En 1983 saldría su álbum debut, homónimo, que tenía también temas que hoy son clásicos como “Borderline” y “Lucky Star”. Muchos pensaron que la ascendente estrella era un producto de moda y artificial, que no iba a poder con otras cantantes de su generación como Cindy Lauper. Se equivocaron. “Una de las cosas que aprendí es que si no estás dispuesta a pelear por las cosas que crees, entonces ni te metas en el ring”, describió Madonna a la revista Harper’s Bazaar.

La artista terminó la década con Like a Prayer, donde coescribió y coprodujo todas las canciones. “Express Yourself”, “Cherish” y “Love Song”, compuesta junto a Prince, fueron algunos de los temas. Pero el hit que le da nombre al disco fue el que más ruido hizo. El video tenía referencias a símbolos católicos, como los estigmas y cruces. Madonna seducía en plena iglesia a la estatua de un santo negro. Fue considerado blasfemo por el Vaticano.

Se reinventó para la nueva década. Lanzó Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray of Light (1998) y Music (2000). Luego llegarían American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (20005), Hard Candy (2008), MDNA (2012) y Rebel Heart (2015).

Una gran trabajadora, con inteligencia para los negocios y olfato innovador. Ganó siete premios Grammy, a los que fue nominada en 28 ocasiones. Su primera victoria la obtuvo en 1992, con el “Best Music Video Award” por “Blond Ambition World Tour Live”.

En 2008, la artista fue incluida en el Hall of Fame del Rock and Roll, junto a Leonard Cohen. “Agradezco a aquellos que me decían que no tenía talento, que no era lo suficientemente delgada y que no era capaz de cantar. Todos me ayudaron. Hicieron que me pusiera en discusión y me alentaron a dar lo mejor”, destacó en aquella oportunidad sobre el escenario. Larga vida a la reina.