Maluma con Susana Giménez: un paseo divertido y preguntas “afiladas”

De visita en Medellín, la diva se metió en la intimidad de la gran estrella colombiana

La buena onda entre Susana Giménez y Maluma se hizo evidente en todas las visitas del cantante al programa de la diva. Pero en el especial que se emitió este miércoles por Telefe, el formato cambió por completo y propuso otro juego. ¿Qué sucedió?? La conductora viajó a Medellín para conocer la intimidad del colombiano. Y el resultado fue tan divertido como se esperaba.

Durante el programa, Susana recorrió la finca de su amigo “Malu” y conoció varios aspectos que se desconocían sobre uno de los artistas del momento. El paseo incluyó una vuelta por la huerta del cantante, la presentación de sus caballos -a los que describió como sus “hijos”-, una partida de tejo y hasta un viaje en cuatriciclo. ¡Una entrevistadora todoterreno!

Sin dudas, el momento más divertido se produjo cuando ambos se relajaron en un sillón y charlaron tranquilamente al aire libre. Además de revelar que tiñó su pelo de rubio porque necesitaba verse distinto, el cantante confesó que una vez desistió de tener relaciones con muchas mujeres al mismo tiempo.

“¿Viste el video de Mala mía? Me hicieron una propuesta así con un combo de amigas (…). Y yo les dije que no, que era demasiado para mí. No podía… ahí le dije: ‘No mi amor, mala mía’”, explicó entre risas.

La buena onda se extendió al punto que Maluma decidió cambiar de roles y ponerse en el rol de entrevistador. De esa manera, consiguió una frase demoledora de la conductora sobre su vida en pareja: “La convivencia mata el amor”.

Más tarde, la diva tuvo una conversación con el padre y la hermana de una de las estrellas del momento, quienes le contaron detalles interesantes sobre la adolescencia del Pretty Boy.