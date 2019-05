Maradona llegó a la Argentina, fue demorado en Ezeiza y bancó a Alberto Fernández

En su ingreso al país, Diego fue notificado debido a una causa con Rocío Oliva, su expareja. Cuando se iba del aeropuerto, publicó en sus redes un mensaje en apoyo al candidato presidencial del kirchnerismo.

Diego está en la Argentina

Tras una intensa temporada en el fútbol mexicano, donde no pudo conseguir el ascenso con los Dorados de Sinaloa, Diego Maradona regresó a la Argentina. El Diez, que acaba de renovar su contrato, se someterá a una operación en uno de sus hombros antes de comenzar a pensar en el próximo torneo.

Sin embargo, Maradona fue demorado en el aeropuerto de Ezeiza por el departamento de Migraciones, debido a una causa que tiene con Rocío Oliva, su expareja. Diego, en su entrada al país, recibió la notificación de una audiencia de conciliación.

Pocos minutos después, pudo continuar con el trámite de ingreso. En el aeropuerto lo esperaba su abogado y amigo, Matías Morla. “Ya en Buenos Aires, camino a casa, con mi amigo @matiasmorlaok. Muy contento con la noticia de que Alberto Fernández será nuestro nuevo presidente, de la mano de la GRAN Cristina. Saludos a todos!”, escribió el Diez en sus redes sociales, junto a una foto.

Diego, crítico con su película biográfica

En una entrevista que dio al noticiero Univisión de México, el propio Maradona explicó la razón de su ausencia al Festival de Cannes, donde se estrenó un documental basado en su vida. De las cuatro palabras que acompañan a su nombre en el título del documental (Diego Maradona. Rebelde, héroe, estafador, Dios), no le gustó una: “estafador”.

“Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados. Depende cómo se lea la palabra Estafador al lado de Dios”, dijo el exfutbolista.

Por último, y fiel a su estilo, terminó con una frase contundente: “No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan”.