María Eugenia Vidal, en el Coloquio de IDEA: “En la política, uno es más lo que hace que lo que dice”

Encabezó la apertura del evento, que contó con la participación de los principales empresarios del país. “Vamos a ser mejores”, dijo en tono de campaña.

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró el 55° Coloquio de IDEA, encuentro que reúne en Mar del Plata a los principales empresarios del país. El cierre estará a cargo del presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri, que lo hará por teleconferencia el próximo viernes.

“Durante muchos años en la provincia de Buenos Aires escuchamos muchos discursos, relatos, justificaciones, promesas, pero hechos pocos”, señaló la mandataria en su discurso, en referencia al lema del coloquio de este año: ‘A los Hechos’. En este sentido, destacó: “En la política como en la vida, uno es más lo que hace que lo que dice”.

Luego, la funcionaria hizo un repaso de su gestión y contó que tuvieron dos prioridades para gobernar: “Estar y hacer”. “En 2015, cuando empezamos, en la provincia todos los días eran críticos. Las guardias de los hospitales no tenían insumos, los policías no tenían chaleco, no sabíamos cuántas escuelas había y las obras por las inundaciones estaban paradas”, recordó.

“‘Estar’ se tradujo en recorrer los 135 municipios de esta provincia por lo menos tres veces, que cada pueblo por más chico que fuera sintiera que la gobernadora había estado. Pero el ‘estar’ no alcanza si no es acompañado del ‘hacer’ y de la acción, si no es meramente simbólico”, explicó.

Por otra parte, Vidal llamó a los empresarios reunidos en el coloquio a acompañarla en su proyecto provincial y afirmó que “el futuro es sin grieta”. “Hay problemas en los que parecemos estancados. Venimos de no escucharnos, de grietas. El futuro es sin grieta, eso también es parte del cambio”, remarcó.

“Los resultados del 11 de agosto nos pusieron frente a la autocrítica y la hicimos, y asumimos el desafío de escuchar más y mejor. Para corregir lo que haya que corregir y demostrar que vamos a ser mejores”, enfatizó.

En la previa del evento, el presidente del Coloquio de IDEA, Federico Procaccini, había dicho que la reunión apunta a convocar a los líderes empresariales, políticos y gremiales, “a acordar tres o cuatro temas”, para avanzar en el desarrollo del país. “Tenemos que dejar de seguir con los pronósticos de alto vuelo, para bajarlos a la realidad, ‘a los hechos’, que es el lema de este Coloquio”, indicó.

Por su parte el presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Gastón Remy, dijo que la convocatoria “es amplia, con sindicalistas y representantes de distintas vertientes” políticas.

Remy apuntó a que IDEA “no es una entidad gremial empresaria” sino una convocatoria desde la mirada de los hombres de negocios “a analizar las distintas opciones para el desarrollo del país.