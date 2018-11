Masiva marcha a la comisaría de Villa Ballester para pedir justicia por el crimen de Zaira

Cientos de allegados de la piloto de karting asesinada se juntaron en la comisaría de esa localidad bonaerense. “Son los jueces y fiscales los que tienen trabajar por mi hija”, dijo su padre entre lágrimas.

Con muestras de bronca e indignación, vecinos del partido de San Martín se movilizan para reclamar justicia por el crimen de Zaira Rodríguez, la joven piloto de karting asesinada por motochorros el sábado por la noche. Por el hecho hay un detenido.

La concentración se dio en boulevard Ballester y Alvear, a metros de la seccional 2ª de la Policía de la Provincia de Villa Ballester. Los manifestantes portaban pancartas con reclamos a las autoridades y carteles con fotos de la corredora.

“La policía no tiene nada que ver. Son los jueces y fiscales los que tienen trabajar por mi hija. Ellos no pueden hacer nada sin los jueces y fiscales. No quiero agresiones. Nosotros venimos porque los jueces tienen que trabajar, para que la policía pueda actuar”, dijo el padre de Zaira a los medios televisivos presentes.

Zaira Rodríguez fue asesinada de un balazo delante de su novio cuando dos motochorros intentaron robarle el auto en Villa Ballester.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 21.30 horas, en el cruce de Lamadrid y Sarmiento, a diez cuadras de “Villa La Rana”, donde el viernes una nena de 3 años resultó baleada luego que su madre ingresó con su auto por error a esa villa.

El sospechoso de ser autor material del crimen es un joven de 23 años que fue entregado por su padre.