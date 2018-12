Maxi Rodríguez sobre su nuevo regreso Newell’s: “Fue una decisión más del corazón, del sentimiento que tengo por el club”

A punto de cumplir 38 años, la Fiera volvió para cumplir su sueño de retirarse del fútbol profesional en su querido Newell’s; tras su paso de 18 meses en Peñarol de Uruguay y luego de una extensa carrera en el fútbol europeo

ROSARIO.- En el estadio Marcelo Bielsa, Maximiliano Rodríguez brindó esta tarde una conferencia de prensa en su vuelta a Newell’s Old Boys. Su rostro reflejaba la emoción de regresar a su segundo hogar. Como él mismo lo expresó: “Es una alegría enorme volver otra vez a mi casa, estoy feliz. Y ahora a disfrutar esta nueva etapa que comienza, con mucha ilusión y ganas, y el sentimiento de siempre para la institución a la cual le tengo un gran cariño, lo más importante es que Newell’s esté bien”.

Después habló de su estado físico y emocional: “Físicamente me daré cuenta jugando de cómo estoy, ya no tengo más 20 años, en pocos días cumplo los 38, así que debo prepararme como siempre lo hice, muy profesionalmente. Yo vengo a sumar del lugar en que me toque. Lo más importante era que estuviera en mi casa y ahora a disposición del entrenador. En su momento me tocó irme, hoy estoy de nuevo, pero acá lo único importante es la institución. Porque los jugadores y los dirigentes pasan, cada uno debe aportar lo mejor”.

También se refirió a Peñarol y la versión en los medios uruguayos que seguiría jugando en el país vecino. “Me da risa cuando dicen que hablaron con allegados, es mentira, yo no hablo con nadie de mis cosas personales, a veces ni con mi mamá, ni mi mujer sabe. Fue una decisión más del corazón, del sentimiento por el club. Con Peñarol no tengo más que palabras de agradecimiento hacia la institución y a los compañeros por lo bien que me trataron. Cuando uno se deja llevar por los sentimientos es mucho más fuerte”, comentó.

Y ante la consulta de que su retorno se terminó dando por el momento que atraviesa la institución, respondió: “Sinceramente no, cuando volví antes también se peleaba el descenso, por decirlo de alguna manera, arrancamos últimos con Independiente y la verdad que no es fácil pelear con eso. Hoy el club está pasando un momento complicado con el promedio, pero no soy el salvador. Tampoco me puse a analizar el fixture, es especial y siempre uno lo quiere ganar y sabemos que es en la tercera fecha, apenas empiece el año”.

Posteriormente mostró todo su apoyo hacia el flamante técnico leproso, Héctor Bidoglio: “Al entrenador hay que acompañarlo en este nuevo proceso, estuve viendo todos los partidos de Newell’s. Pero el equipo no ganará siempre porque viene Maxi Rodríguez, hay que formar un plantel competitivo y lograr una estabilidad. Yo mentiría si dijera que vamos a ganar diez a cero todos los partidos sólo con mi presencia. Es importante que esté Héctor porque conoce a los chicos del club”.

Finalmente dijo con una sonrisa: “Tenía claro que iba a terminar mi carrera en Newell’s, era cuestión de tiempo, con el hincha tenemos un cariño mutuo, es lo mejor que te puede pasar cuando te abrazan por la calle, eso no tiene precio”.