Melella defendió el BTF público y reiteró el respaldo a los precandidatos a Senadores y Diputados de la Lista 503

En el marco del encuentro con militantes, simpatizantes y vecinos que se realizó

en el Club Sportivo de Río Grande, del cual participaron los pre candidatos a

Senadores y Diputados de la Lista 503 “Sigamos Juntos” del frente “Vamos Todos

a Vivir Mejor”, el gobernador electo de la Provincia, Gustavo Melella, hizo uso de la

palabra y consideró que “nuestra provincia y nuestro país no se pueden privar de

tener Senadores y Diputados como ellos: íntegros; transparentes; honestos;

capaces; que no levanten la mano por el endeudamiento, por la reforma jubilatoria

o en favor del fondo monetario y los fondos buitres. Nosotros no tenemos la

necesidad de esconderlos como alguna lista esconde a sus candidatos a

Diputados porque les da vergüenza”.

“Nosotros podemos mostrarnos, no necesitamos escondernos ni ocultarnos”,

resaltó y agregó que, “necesitamos tener Senadores y Diputados que cuando

deban levantar la mano, no se olviden del pueblo de Tierra del Fuego”.

Melella sostuvo además que “tenemos un posicionamiento ideológico y nuestra

fórmula es Fernández-Fernández, y aunque no tengamos la boleta, los tenemos

tanto en los principios como en la práctica cotidiana que otros no pueden mostrar”.

En esta misma línea manifestó que, “algunos, por más que vayan en la boleta de

Cristina, no tienen principios del campo nacional y popular. Así como nos

traicionaron apenas asumieron el gobierno, lo van a volver a hacer.”

Por otra parte, expresó que “el nuevo gobierno de Tierra del Fuego que todos

nosotros construimos necesita Diputados y Senadores como los que integran la

Lista 503, para que defiendan la producción, el empleo, la ley de promoción, la

soberanía, el acceso a la tierra y la vivienda, a los jubilados, a los discapacitados,

a los chicos, adolescentes, jóvenes y adultos, para que tengamos una provincia

grande que merece crecer para que todos los fueguinos vivamos mejor”.

Asimismo, el Gobernador electo se refirió a la campaña sucia y a las noticias falsas

que circulan desde hace algunos días, resaltando que “como pasó en la campaña

anterior, están empezando a decir cualquier barbaridad, como que vamos a

privatizar el BTF. No solo no vamos a privatizar el banco de todos los fueguinos;

tampoco lo vamos a usar para comprar un edificio en Buenos Aires al dueño de un

banco privado como es el dueño del Banco Macro, sino que el BTF va a ser el

motor del desarrollo de nuestra Provincia, para los productores, para los

emprendedores, para la industria. Ahora muchos se escandalizan con una mentira,

pero no lo hicieron cuando nos endeudaron en 200 millones de dólares. Queremos

un banco público porque es una herramienta fundamental de crecimiento y lo

vamos a defender”.

Por último, Melella dijo que “los que entregaron nuestros recursos, ajustaron,

entregaron miles de hectáreas de la Provincia y nos endeudaron no fuimos

nosotros. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, acompañando a los que

menos tienen, peleando por las tarifas de los servicios públicos, sosteniendo el

reclamo irrenunciable de Malvinas, defendiendo a nuestra industria y el empleo.

Que no se equivoquen, este gobierno electo nunca bajó ni cambió sus banderas y

las vamos a seguir sosteniendo por el bien de nuestra Tierra del Fuego”.