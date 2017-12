Mina Bonino se sacó las siliconas

La panelista de “Intrusos” lo contó antes de ingresar al quirógrafo. Dijo que fue una mala decisión ponerse prótesis mamarias.



Mina Bonino decidió pasar por el quirófano para sacarse los implantes de silicona de los pechos. A través de su cuenta de Insatagram, la panelista de “Intrusos” explicó los motivo por los que decidió someterse a la cirugía.

“Así como hace dos años me rellenaba el culo con bombachas para no parecer tan flaca, también tomé la mala decisión de operarme las tetas para que compren algo que no es. Porque lamentablemente la TV, muchas veces, te impone eso, que si no tenés teta y culo no llegas a ningún lado”, posteó en la red social junto a una imagen de ella en la clínica.

“Hoy que tengo la posibilidad decido sacármelas porque entendí que no tengo que conformar a nadie más que a mí misma, y yo nunca había estado conforme”, agregó la periodista.

En la misma publicación, Bonino contó que se tomará esta semana para recuperarse y reconoció que le quedarán más cicatrices luego de esta nueva intervención quirúrgica. Más allá de esto, reflexionó: “Son cicatrices que en fin me recordarán el paso de haber tomado malas decisiones”.