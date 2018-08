Mirko, con papá Marley, fue a ver a Macri y terminó llorando en el sillón de Rivadavia

Recorrieron la Casa Rosada y el Presidente los hizo pasar a su despacho. El jefe de Estado contó que su hija Antonia tiene novio.

Marley con Mirko y Macri

Marley con su hijo Mirko, devenido en co-conductor, cerraron la exitosa temporada de “Por el Mundo” recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Pasearon por La Boca, el Teatro Colón, subieron al Obelisco y entraron a la Casa Rosada. Allí los recibieron el secretario de la Presidencia Fernando de Andreis y el mismísimo presidente Mauricio Macri.

“Pensé que había unos gatos”, bromeó Macri al salir de su despacho tras escuchar el balbuceo de Mirko. “Te sacó del anonimato. Vos comés gracias a él”, le dijo el jefe de Estado al conductor.

Macri invitó a padre e hijo a pasar a su despacho y confesó que a a veces le cuesta creer hasta dónde llegó: “Muchas veces cuando estoy acá y me dicen ‘buenos días presidente’ yo digo ‘uy, soy yo’”, dijo quien está hace dos años y medio a cargo del Ejecutivo.“Antonia me blanqueó un novio. Se llama Mateo. Después me dijo que se peleó”, confesó Macri cuando hablaba con Marley sobre cómo es ser Presidente y padre al mismo tiempo.

Al cierre de la entrevista, Marley sentó a Mirko en el sillón de Rivadavia y el niño rompió en llanto. Por ahora, no se siente cómodo con la política…