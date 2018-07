Mirtha dijo que fue testigo de la noche que Wanda estuvo con Maradona y dio detalles

La conductora sorprendió a todos sus invitados al contar el supuesto encuentro que tuvo la mediática con el astro en 2006.

La noche del sábado en la mesa de Mirtha se habló de uno de los temas de la semana: “Las fotos al natural de Wanda Nara“.

En ese contexto, la diva de los almuerzos reveló un detalle que pocos conocían y es que ella fue testigo del encuentro entre Wanda y Diego Maradona: “Yo estaba haciendo los almuerzos en el Costa Galana y entraba por la puerta principal – después se cambió eso- y estaba por salir al aire. Y me encuentro con ella (Wanda), y me dice: ‘por qué no me invitás a tu programa’. Y la miré y le respondí: ‘¡Vos sos la que salís con Maradona no? Anoche no me dejaron dormir´”.